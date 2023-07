BRUXELLES (dpa-AFX) - De nombreuses denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés devraient à l'avenir pouvoir être étudiés plus facilement dans l'UE et être vendus sans étiquetage spécial. La Commission européenne a proposé mercredi à Bruxelles d'exempter les cultures concernées des règles strictes en matière de génie génétique si les nouvelles plantes auraient pu être obtenues par des méthodes de culture traditionnelles.

Les mêmes exigences de sécurité continueront toutefois de s'appliquer à ces variétés que celles issues de croisements et de sélections. En cas de doute, il est impossible de distinguer une plante modifiée par les ciseaux génétiques Crispr/Cas d'une culture naturelle. Les ciseaux génétiques permettent aussi bien de petites que de grandes interventions. Pour les interventions plus importantes dans les plantes, les règles strictes de l'UE en matière de génie génétique continueront à s'appliquer, par exemple lorsque des gènes étrangers à l'espèce sont introduits dans une plante, par exemple des gènes provenant d'une bactérie dans le maïs.

Selon le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, l'utilisation sûre des nouvelles techniques de génie génétique permettrait aux agriculteurs d'avoir accès à des plantes plus résistantes, qui nécessitent par exemple moins de pesticides. En outre, les partisans de règles plus souples espèrent obtenir des résultats plus rapides dans la culture de plantes qui ont plus de nutriments ou qui résistent mieux à la sécheresse. De nombreux chercheurs et organisations scientifiques de premier plan font pression en faveur d'une déréglementation et n'y voient aucun risque accru pour l'homme et l'environnement.

L'association Aliments sans OGM s'inquiète quant à elle pour son modèle économique : "C'est une attaque contre l'économie "sans OGM" et l'économie biologique, qui représentent ensemble plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en Allemagne", a déclaré Bernhard Stoll, membre du comité directeur de l'association.

Les critiques craignent en outre que les grands groupes puissent avoir encore plus d'influence sur nos aliments, par exemple par le biais de brevets. Matin Qaim de l'université de Bonn s'y oppose : "La domination de quelques grands groupes dans le domaine du génie génétique est surtout due au fait que les procédures d'autorisation sont extrêmement longues et coûteuses". Selon le professeur d'agronomie, une dérégulation permettrait aux petites entreprises et aux institutions publiques de jouer à nouveau le jeu.

D'autres critiques portent sur le fait qu'à l'avenir, les consommateurs pourraient plus difficilement se prononcer en connaissance de cause contre les OGM dans les aliments et que l'agriculture biologique pourrait en souffrir. Les nouveaux procédés de génie génétique ne devraient toutefois pas être utilisés dans les aliments biologiques. Afin de garantir la coexistence, les pays de l'UE doivent, selon la Commission, adopter des mesures telles qu'une certaine distance entre les champs.

Avant que ces propositions ne deviennent réalité, les Etats membres de l'UE et le Parlement européen doivent encore négocier un compromis. Jusqu'à présent, les partis de l'Ampel ont fait entendre des sons différents. Les politiciens des Verts et du SPD voient d'un œil critique les assouplissements, tandis que les représentants du FDP soulignent plutôt les avantages attendus des règles plus souples./mjm/DP/ngu