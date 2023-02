Production à la limite - L'industrie pharmaceutique profite de la vague de maladies

FRANCFORT (dpa-AFX) - Masques, lockdowns, règles d'espacement : Lors des premières années Corona, la saison des rhumes et de la grippe en Allemagne a été beaucoup plus clémente que d'habitude. Cet effet agréable des mesures Corona s'est fait au détriment de nombreuses entreprises pharmaceutiques, qui ont fait de piètres affaires avec les médicaments en vente libre pendant la pandémie. Mais ces derniers mois, la situation s'est complètement inversée : avec un nombre inhabituel de personnes touchées par la maladie, les ventes de médicaments contre le rhume en vente libre ont augmenté rapidement. C'est ce que montrent de nouvelles données industrielles et une enquête de la dpa auprès des entreprises pharmaceutiques. La production y tourne à plein régime.

Le groupe pharmaceutique hessois Stada, par exemple, a fait état d'une "saison des rhumes très marquée", qui a commencé plus tôt que d'habitude. Les ventes de produits contre le rhume en Allemagne ont augmenté de près de moitié au quatrième trimestre 2022 par rapport à l'année précédente. Une augmentation de la demande a été observée dans presque tous les domaines du portefeuille de médicaments en vente libre, en particulier pour les produits contre le rhume comme Grippostad et Silomat. La production de sprays nasaux, par exemple, a été considérablement augmentée à court terme.

Le groupe pharmaceutique Teva, auquel appartient Ratiopharm à Ulm, enregistre une demande immense en produits contre la douleur. "En 2022, nous avons vendu plus du double de la quantité de paracétamol de Ratiopharm de l'année précédente". Au cours du dernier trimestre, la demande de l'analgésique Paracetamol-Ratiopharm a augmenté d'un quart et celle de l'Ibu-Ratiopharm d'environ un tiers, selon Teva Allemagne. La demande de médicaments antitussifs sur le marché a augmenté de plus de la moitié et celle de médicaments contre la grippe de plus d'un tiers.

Pohl-Boskamp, du Schleswig-Holstein, connu pour son médicament contre le rhume Gelomyrtol, a fait des commentaires similaires. Si le nombre de cas d'infections respiratoires était resté faible pendant l'hiver 2021, 2022 a été très différent. La PME a ressenti une demande plus forte que prévu pour des produits tels que ceux contre la bronchite, les troubles de la voix et les maux de gorge. "Dès l'été dernier, nous avons enregistré une forte augmentation de la demande pour nos produits Gelo, qui s'est encore une fois avérée nettement supérieure à toutes les valeurs de référence des années précédentes au cours du quatrième trimestre jusqu'à Noël".

Les médicaments sans ordonnance représentent des milliards de dollars pour l'industrie pharmaceutique, même si de nombreux groupes se sont retirés de cette activité. En 2022, les pharmacies allemandes ont réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 7,7 milliards d'euros avec les médicaments sans ordonnance, dont font partie les médicaments courants contre le rhume. C'est ce que montrent les nouvelles données de l'Association fédérale des fabricants de médicaments (BAH). Les pharmacies ont certes réalisé un chiffre d'affaires nettement plus élevé avec les médicaments sur ordonnance (61,7 milliards). Mais le chiffre d'affaires des médicaments sans ordonnance a connu une croissance plus forte de 11,5 % après le creux de la vague.

Bayer l'a également ressenti. L'année dernière, il y a eu une augmentation de la demande pour certains médicaments sans ordonnance en Allemagne, notamment pour les médicaments contre le rhume. "Nous avons renforcé notre production de médicaments contre le rhume en conséquence", a déclaré le groupe de la Dax.

L'entreprise Haleon, issue d'une scission des médicaments sans ordonnance du groupe pharmaceutique britannique GSK, a également enregistré une forte activité. Les ventes de sprays et de gouttes nasales de la gamme Otriven ont augmenté d'environ 45 pour cent au quatrième trimestre. Le troisième trimestre a été encore meilleur.

En 2022, les caisses d'assurance maladie ont enregistré un nombre inhabituellement élevé d'absences de travailleurs. Selon DAK Gesundheit, les salariés ont été absents du travail pendant près de 20 jours en moyenne, soit cinq jours de plus qu'en 2021. 55 salariés sur 1000 ont été en arrêt maladie chaque jour de l'année, un record depuis le début de l'analyse il y a 25 ans. La plupart des arrêts de travail étaient dus à des maladies respiratoires telles que les rhumes et les bronchites, qui ont augmenté de manière spectaculaire.

La caisse d'assurance maladie Techniker Krankenkasse avait également fait état d'un nombre beaucoup plus important d'arrêts maladie chez les employés. Les vagues de rhumes à des périodes atypiques, avec des niveaux inhabituellement élevés, comme en juillet et en octobre, ont joué un rôle important. Et l'Institut Robert Koch (RKI) a observé un nombre inhabituel de maladies respiratoires aiguës en automne et au début de l'hiver 2022.

Face à ces vagues de maladies, les hôpitaux pédiatriques étaient surchargés et les sirops antipyrétiques pour enfants se faisaient rares. Le ministre de la Santé Karl Lauterbach (SPD) a annoncé son intention de réformer le système de remboursement afin d'inciter les entreprises pharmaceutiques à renforcer leur production.

La forte demande de médicaments contre les maladies respiratoires met l'industrie pharmaceutique sous pression. "Nous produisons en utilisant toutes les capacités disponibles", a déclaré Teva Allemagne. De plus, l'entreprise est en train de renforcer ses effectifs. En raison des dates de péremption, certains médicaments ne peuvent être produits en stock que dans une certaine mesure.

Les entreprises ne s'attendaient pas à une vague de maladies aussi violente. Après les deux hivers Corona, tout le monde dans le secteur était prudent en matière de stocks et de production, a déclaré le fabricant de Gelomyrtol Pohl-Boskamp. "La violence de la vague de rhumes et de maladies respiratoires a probablement surpris tous les producteurs."/als/DP/mis