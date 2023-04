Scinder le groupe Bayer? Le futur PDG étudiera "toutes les options"

Leverkusen (awp/afp) - Le futur PDG du géant allemand Bayer souhaite "étudier toutes les options" concernant l'avenir de l'entreprise, alors que des fonds actionnaires militent depuis plusieurs mois pour une scission des activités agricoles et pharmaceutiques du groupe.

"J'ai l'esprit ouvert. Je vais étudier toutes les options. Je vais écouter tout le monde", a assuré Bill Anderson mardi, à l'occasion d'une rencontre avec des journalistes au siège du groupe à Leverkusen (ouest).

"Si j'arrivais et disais immédiatement: +il faut un changement de structure+, cela ne serait pas correct pour les gens et l'héritage de cette entreprise", a déclaré M. Anderson, qui prendra ses fonctions le 1er juin.

D'autant "qu'il n'y a aucun lien entre une mauvaise performance économique et des productions diversifiées", a-t-il ajouté.

M. Anderson, un Américain de 56 ans, ex-PDG de Roche Pharmaceuticals, a été nommé en février à la tête du groupe allemand pour succéder à Werner Baumann, 60 ans.

Le départ de M. Baumann a été précipité par une vaste offensive des fonds activistes Bluebell et Inclusive Capital qui tancent la direction pour imposer un découpage de l'entreprise.

Selon eux, la valorisation du groupe vaut moins que celle de la somme de ses entités, car le conglomérat détient des activités trop variées pour être valorisé correctement.

L'arrivée de M. Anderson a été salué par Bluebell et Inclusive Capital.

Mais le futur dirigeant a voulu relativiser l'influence des fonds: dire que la piste de la scission fait consensus parmi les actionnaires est une "généralisation", selon lui.

L'offensive de ces nouveaux investisseurs creuse le divorce entre la direction de Bayer et les actionnaires, échaudés par le rachat en 2018 du groupe agrochimique américain Monsanto.

Cette opération géante, dont le principal artisan a été Werner Baumann, a coûté plus de 63 milliards d'euros, et visait des synergies dans les domaines agricoles et chimiques, mais elle a tourné au cauchemar. Bayer a été confronté à une pluie de procédures judiciaires aux États-Unis de la part d'anciens utilisateurs du Roundup, herbicide à base de glyphosate commercialisé par Monsanto et considéré comme "cancérigène probable" par le Circ, une branche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Résultat: le titre de Bayer a perdu la moitié de sa valeur depuis 2018. En Allemagne, des investisseurs demandent plusieurs milliards d'euros de réparation en justice.

afp/rp