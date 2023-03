Stada profite d'une vague de maladies et d'une forte activité en Russie

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Une forte croissance des ventes de médicaments en vente libre et des affaires solides en Russie sont les moteurs du fabricant de médicaments Stada. L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté de 17 pour cent pour atteindre près de 3,8 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise lundi à Bad Vilbel près de Francfort. Stada a notamment bénéficié des effets de change liés au rouble russe, qui s'est fortement apprécié par rapport à l'euro malgré les sanctions contre ce pays. Après correction des effets de change, le chiffre d'affaires a augmenté de 11 pour cent.

Stada réalise environ 15 pour cent de son chiffre d'affaires en Russie. Le groupe ne s'était pas retiré de Russie malgré la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, justifiant son choix par les soins médicaux qu'il apporte à la population. L'activité en Russie a connu, comme Stada dans son ensemble, une croissance faible à deux chiffres, a-t-on indiqué.

En outre, la société hessoise a profité d'une vague de grippe et de rhume qui a touché un nombre particulièrement élevé de personnes en 2022. Les ventes de médicaments en vente libre comme Grippostad ou le médicament contre la toux Silomat ont augmenté de 17 pour cent hors effets de change et sont devenues le principal pilier de la société hessoise. Stada avait lancé plusieurs nouvelles marques et conclu un partenariat avec le groupe pharmaceutique français Sanofi. Pendant ce temps, l'importante activité de médicaments d'imitation a progressé de 6 pour cent hors effets de change, tandis que les ventes de produits pharmaceutiques spécialisés ont augmenté d'un bon dixième.

Au total, le bénéfice d'exploitation ajusté (Ebitda) a nettement progressé de 17 pour cent, à 875 millions d'euros. Au final, le résultat net du groupe s'est établi à environ 355 millions d'euros, contre 264 millions en 2021.

Stada est l'un des plus grands fournisseurs de médicaments sans ordonnance (Consumer Health) en Europe. L'entreprise employait récemment environ 13 000 personnes dans le monde, dont 1477 en Allemagne sur la base d'emplois à temps plein. Le président du directoire, Peter Goldschmidt, a laissé entrevoir de nouvelles perspectives de croissance. "Nous sommes désormais le quatrième acteur européen dans le domaine de la santé grand public et nous pensons pouvoir dépasser Bayer en Europe cette année", a-t-il déclaré au "Handelsblatt"./als/DP/stw