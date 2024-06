Un juge de Pennsylvanie a réduit mardi à 400 millions de dollars le verdict de 2,25 milliards de dollars américains rendu contre Bayer en faveur d'un homme de Pennsylvanie qui affirmait avoir développé un cancer à la suite d'une exposition au désherbant Roundup de l'entreprise.

Un jury de la cour de Philadelphie (Philadelphia Court of Common Pleas) a estimé que le lymphome non hodgkinien de John McKivison résultait de l'utilisation du Roundup pour les travaux de jardinage à son domicile pendant plusieurs années, et a condamné Bayer à payer 250 millions de dollars de dommages compensatoires et 2 milliards de dollars de dommages punitifs.

La juge Susan Schulman a accédé à certaines des requêtes déposées par Bayer après le procès pour contester ce verdict, réduisant les dommages compensatoires à 50 millions de dollars et les dommages punitifs à 350 millions de dollars.

Bayer a déclaré qu'elle continuerait à faire appel devant la Cour supérieure de Pennsylvanie, contestant la décision du tribunal de première instance d'autoriser le jury à entendre ce qu'elle appelle des témoignages trompeurs et "incendiaires".

"Bien que la décision de la Cour réduise le montant inconstitutionnellement excessif des dommages-intérêts, nous sommes toujours en désaccord avec la décision concernant le verdict de responsabilité, car le procès a été entaché d'erreurs significatives et réversibles", a déclaré mardi un porte-parole de Bayer.

Bayer a également appelé à une réforme de la législation américaine afin de protéger les entreprises dont les produits sont conformes aux exigences fédérales en matière d'étiquetage.

Bayer a déclaré que des décennies d'études ont montré que le Roundup et son ingrédient actif, le glyphosate, sont sans danger pour l'homme.

Le Roundup est l'un des désherbants les plus utilisés aux États-Unis, bien que l'entreprise ait progressivement cessé de le vendre pour un usage domestique l'année dernière.

Mais l'entreprise a essuyé une série de pertes lors des essais du Roundup à la fin de 2023 et au début de 2024, ce qui s'est traduit par des verdicts de plus de 4,25 milliards de dollars. Certains de ces verdicts, comme celui de McKivison, ont été réduits par la suite, mais ces affaires ont mis fin à une série de neuf procès gagnants pour Bayer et ont brisé les espoirs des investisseurs et de l'entreprise qui pensaient que le pire du litige sur le Roundup était passé.

Environ 165 000 plaintes ont été déposées aux États-Unis contre l'entreprise pour des dommages corporels prétendument causés par le Roundup, que Bayer a acquis dans le cadre de son rachat de l'entreprise agrochimique américaine Monsanto en 2018 pour un montant de 63 milliards de dollars. La plupart des plaignants, comme McKivison, allèguent que le produit a causé un lymphome non hodgkinien.

En 2020, Bayer a réglé la plupart des affaires en cours concernant le Roundup pour un montant allant jusqu'à 9,6 milliards de dollars, mais n'a pas réussi à obtenir un règlement couvrant les affaires futures. Plus de 50 000 plaintes restent en suspens.