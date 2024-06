(clarification au septième paragraphe : 2019 rpt. 2019 à 2023)

PHILADELPHIA/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Le groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer devra payer beaucoup moins que prévu dans un litige concernant le désherbant Roundup à base de glyphosate. Un tribunal de Philadelphie a réduit les dommages et intérêts accordés par le jury au plaignant de 2,25 milliards à 400 millions de dollars (367,5 millions d'euros), selon des documents judiciaires publiés tard mardi. Il s'agit du montant le plus élevé à ce jour depuis le début des procès sur les risques de cancer présumés du désherbant glyphosate en 2018. Bayer a l'intention de faire appel. L'action a progressé.

"Bien que le tribunal ait réduit le montant anticonstitutionnel des dommages et intérêts, nous ne sommes pas d'accord avec la décision du tribunal sur le fond", a déclaré l'entreprise mercredi. La procédure a été marquée par de graves erreurs. Celles-ci pouvaient et devaient être corrigées. Bayer souligne en outre que le groupe a obtenu gain de cause devant les tribunaux dans 14 des 20 affaires les plus récentes. De plus, la plupart des plaintes ont été réglées.

La réduction de l'amende judiciaire n'a pas fait bondir les investisseurs. En début d'après-midi, le titre s'est apprécié d'un peu plus de 1 pour cent à 28,69 euros. Pour l'année en cours, le titre affiche toujours une baisse d'environ 15 pour cent. Depuis fin janvier, le cours n'a pas réussi à franchir durablement la barre des 30 euros.

Les charges liées au Roundup sont encore trop importantes pour le groupe dans son ensemble pour que les investisseurs soient soulagés, a déclaré un trader. Un autre spécialiste de Borsi a estimé que la décision du tribunal n'était pas surprenante, car les dommages et intérêts accordés précédemment étaient "inhabituellement élevés". Il n'est toutefois pas opportun de lever l'alerte étant donné le nombre très élevé de plaintes encore en suspens et dont l'issue reste incertaine.

James Quigley, analyste chez Goldman Sachs, estime lui aussi que la réduction de l'amende est conforme aux attentes. Une réduction d'environ 80 pour cent a déjà eu lieu dans d'autres cas.

Les problèmes liés à l'herbicide Roundup contenant du glyphosate avaient été introduits dans la maison Bayer en 2018 avec l'acquisition du groupe américain Monsanto pour plus de 60 milliards de dollars. La même année, un premier jugement a été rendu contre l'entreprise du Dax. Cela a déclenché une vague de plaintes aux États-Unis. En 2020, Bayer a lancé un programme de plusieurs milliards de dollars pour régler la plupart des plaintes sans admettre sa responsabilité.

Une bonne partie des plaintes ont été traitées, mais des risques subsistent. Fin janvier, environ 54 000 cas sur environ 165 000 étaient encore en cours. La vague de plaintes contre le glyphosate a déjà coûté 10 milliards d'euros à Bayer. Pour les litiges aux Etats-Unis, qui incluent par exemple les plaintes concernant le PCB et le dicamba, Bayer a dépensé au total 13 milliards d'euros pour la période 2019-2023. Les provisions s'élevaient à 6,3 milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) fin 2023.