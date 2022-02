Yara acquiert une participation de 14% dans la plateforme de commerce agricole brésilienne Orbia

L'opération, officiellement annoncée après que les parties ont obtenu l'approbation des autorités antitrust brésiliennes pour la transaction, intervient alors que Yara vise à tirer 25% de ses ventes des canaux en ligne d'ici 2025, a déclaré Cleiton Vargas, vice-président de Yara Americas, dans une interview.

"Orbia était un partenaire idéal", a déclaré M. Vargas.

Le PDG d'Orbia, Ivan Moreno, a déclaré que Bayer et la société brésilienne Bravium étaient également dilués pour accueillir Yara en tant que partenaire, la société allemande détenant désormais 68,8 % d'Orbia et Bravium 17,2 %.

Orbia pense qu'une nouvelle génération de jeunes agriculteurs achètera de plus en plus d'intrants en ligne et souhaite en tirer parti.

Moreno a déclaré que l'investissement de Yara dans Orbia, qui lui donne également un siège à son conseil d'administration, permettra à l'entreprise "de faire un bond en avant."

"La présence de Yara en tant que partenaire souligne la crédibilité du modèle commercial d'Orbia", a déclaré M. Moreno.

Sur la place de marché d'Orbia, les agriculteurs peuvent acheter des semences, des engrais et des pesticides. Ils peuvent également échanger du soja, du maïs et du café.

La société prévoit que les ventes sur Orbia feront plus que tripler pour atteindre 3 milliards de reais (580,5 millions de dollars) cette année à partir de 2021, a déclaré M. Moreno.

Après avoir tâté le terrain au Brésil, grand producteur de produits agricoles de base, notamment de soja, de café et de sucre, Orbia a étendu ses activités à l'Argentine, au Mexique et à la Colombie.

Au Brésil, la plateforme compte quelque 190 000 agriculteurs inscrits.

(1 $ = 5,1682 reais)