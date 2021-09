Le chinois Xiaomi se lance dans la voiture électrique

Pékin (awp/afp) - Xiaomi est devenu mercredi la dernière entreprise chinoise à se lancer formellement dans l'automobile. Le fabricant de smartphones et d'appareils électroniques établi à Pékin a annoncé la création d'une filiale dédiée, Xiaomi Auto.

Numéro deux mondial du smartphone, Xiaomi produit également des tablettes tactiles, des montres connectées, des écouteurs, des trottinettes ou encore des scooters. Dotée d'un capital de 10 milliards de dollars (9,4 milliards de francs suisses), la société "Xiaomi Auto a officiellement été enregistrée [ce] 1er septembre", a indiqué sur son compte Weibo le directeur général du groupe, Lei Jun.

Signe de l'importance donnée par le groupe à cette nouvelle activité, Lei Jun, avait personnellement lancé en juillet le recrutement de 500 ingénieurs en Chine. Aucune date de commercialisation du premmier véhicule n'a été donnée.

En avril, le directeur général de Xiaomi avait indiqué que le premier modèle de la marque serait probablement "une berline ou un SUV". Les véhicules à énergies nouvelles (hybrides, électriques, pile à combustible) connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une population ultra-connectée et à une politique incitative des autorités.

Les constructeurs nationaux et étrangers rivalisent pour profiter de ce débouché. Et Xiaomi n'est de loin pas la première firme chinoise à s'aventurer dans ce secteur. Plusieurs connaissent un regain d'intérêt des investisseurs, avec par exemple les groupes XPeng et Li Auto, entrés en Bourse l'an dernier aux Etats-Unis, mais également cotés à Hong Kong.

Pendant ce temps, des acteurs plus établis comme les groupes allemands Volkswagen ou BMW ont pris des engagements pour l'avenir, avec des modèles entièrement électriques devant être produits en Chine. Fondé en 2010, Xiaomi a connu un essor fulgurant ces dernières années en proposant des appareils haut de gamme à prix abordable, et en les vendant au départ directement en ligne.

Quasi inconnue à l'étranger à ses débuts, la marque était à l'époque régulièrement moquée pour ses produits fortement inspirés par l'iPhone d'Apple. Xiaomi est devenu au deuxième trimestre le numéro deux mondial du smartphone, détrônant la marque à la pomme.

En août, Evergrande, l'un des groupes les plus endettés de Chine, avait annoncé des pourparlers avec Xiaomi au sujet de sa filiale Evergrande Auto. Fondée en 2019 avec l'ambition de révolutionner l'électrique, la firme ne commercialise pour l'heure toujours aucun véhicule et a accusé 4,9 milliards de yuans (581,73 millions de francs suisses) de pertes au premier semestre 2021.

afp/vj