BMW : Jefferies confirme son conseil et l'objectif

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 125 E.



' Alors que BMW doit finaliser le contrôle de sa JV chinoise avant la fin du premier trimestre, nous confirmons nos estimations de l'impact sur les paramètres financiers de BMW ' indique Jefferies.



' Avec 5,6x les bénéfices proforma de 2022E, nous ne pensons pas que les actions prennent en compte l'accroissement inhabituellement élevé de la trésorerie et du bilan de la transaction (trésorerie nette de l'année >50% de la valeur de marché) '.



' Les dividendes sont en hausse, mais le fait de thésauriser autant de liquidités nuit clairement à la valorisation ' rajoute l'analyste.



