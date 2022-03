BMW : Stifel confirme son conseil sur le titre

Stifel confirme son conseil ' conserver ' sur le titre BMW, avec un objectif de cours inchangé de 116 euros.



Le bureau d'analyses indique que le bilan de la conférence annuelle est positif, même si la guidance en matière de volumes de ventes semble plutôt conservatrice, notamment par rapport aux pairs de BMW. La direction se veut prudente, notamment au regard des difficultés d'approvisionnement autour de certains composants mais aussi des effets éventuels de la guerre en Ukraine.



Stifel estime néanmoins que les investissements de BMW dans sa joint-venture en Chine devraient entrainer une solide hausse du dividende 2022 (payé en 2023). Avec 5.8 euros par action, le dividende 2021 proposait déjà un rendement de 7.6%, souligne l'analyste.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.