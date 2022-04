BMW : acquiert une participation dans Kinexon

Le groupe BMW a acquis une participation minoritaire dans son partenaire Kinexon par l'intermédiaire de sa propre société de capital-risque, BMW i Ventures. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis plusieurs années afin de faire progresser la numérisation complète du réseau de production de BMW Group.



Dernièrement, et afin d'améliorer le pilotage de processus très complexes dans la fabrication automobile, la plateforme logicielle intégrée IPS-i a été développée en collaboration avec Kinexon.



' Cette plateforme constitue l'épine dorsale de la numérisation complète de notre production. Il s'agit d'un système d'exploitation innovant qui rend nos processus de fabrication très complexes transparents et augmente encore l'efficacité de la production. En prenant une participation dans Kinexon, nous intensifions maintenant notre partenariat de longue date ', déclare Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration pour la production chez BMW.



La plateforme IPS-i est utilisée par BMW Group depuis 2017 et fonctionne dans dix usines dans le monde. Elle permet également de contrôler les processus logistiques et sera déployée dans d'autres usines à l'avenir.



Le groupe BMW et Kinexon GmbH ont convenu de ne pas divulguer les détails de l'acquisition.



