BMW et Mercedes-Benz vont vendre leur coentreprise d'autopartage à Stellantis.

La vente fait suite au retrait de Share Now du marché nord-américain de l'autopartage en 2019, en réponse aux coûts d'entretien élevés et à ce que les entreprises ont alors décrit comme "l'état volatile du paysage mondial de la mobilité".

Cela reflète les défis auxquels les industries automobiles sont confrontées pour exploiter de nouvelles sources de revenus au-delà de la vente de voitures, plus particulièrement dans le domaine en développement des services de mobilité.

Fin 2020, le directeur général de BMW, Oliver Zipse, a alimenté les spéculations sur une réorganisation de l'alliance de services de mobilité avec Mercedes-Benz lorsqu'il a évoqué la possibilité d'intégrer de nouveaux partenaires ou une éventuelle vente partielle.

Le pair italo-français Stellantis, à son tour, renforcera sa division mobilité Free2move par le biais de l'accord, en espérant qu'un effort mondial pour réduire les émissions stimulera également la demande de covoiturage et ouvrira de nouvelles sources de profit.

L'acquisition aidera Stellantis, née il y a un peu plus d'un an de la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA, à renforcer sa position parmi les leaders mondiaux de la mobilité partagée.

Avec environ 11 000 voitures, Share Now est active dans 16 grandes villes européennes et compte environ 3,4 millions de clients.

En vendant la division, BMW et Mercedes-Benz se concentreront sur les deux derniers volets de leur coopération en matière de mobilité : Free Now, une application qui permet de réserver des voitures, des taxis, des e-scooters et des e-bikes, et l'application de réservation d'infrastructures de recharge Charge Now.

"La nouvelle orientation nous permet de faire évoluer nos activités plus rapidement et donc de réaliser une nouvelle croissance rentable dans les plus brefs délais", a déclaré Rainer Feurer, responsable des investissements d'entreprise de BMW.