BMW : la Mini électrique franchit un cap en Allemagne

BMW a estimé mardi avoir franchi un cap en matière d'électromobilité avec la livraison de plus de 10.000 Mini électriques l'an dernier en Allemagne.



Le constructeur automobile a fait état ce matin de 10.140 immatriculations de Mini Cooper SE Outre-Rhin en 2021, ce qui porte à près de 15.000 le nombre de Mini électriques circulant actuellement sur les routes allemandes.



BMW souligne que l'Allemagne est désormais devenu le premier marché pour la Mini électrique, qu'il produit à Oxford (Royaume-Uni).



Au total, ce sont 43.004 nouvelles Mini électriques, hybrides et thermiques qui ont été immatriculées l'an dernier en Allemagne, où le véhicule gagne des parts de marché à en croire le groupe de Munich.



