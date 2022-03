BMW : le titre avance malgré des prévisions jugées prudentes

BMW s'est fixé mercredi un objectif de marge d'exploitation compris entre 7% et 9% pour cette année dans son pôle automobile, une prévision jugée prudente mais qui n'empêchait pas le titre du groupe automobile de progresser ce matin à la Bourse de Francfort.



A l'occasion de sa conférence annuelle, le constructeur de Munich a annoncé avoir dégagé un bénéfice net record en 2021, à près de 12,5 milliards d'euros contre 3,9 milliards en 2020.



Dans son pôle automobile strictement dit, le résultat d'exploitation (EBIT) s'est élevé à 9,9 milliards d'euros, à comparer avec un chiffre de 2,2 milliards à l'issue de l'exercice précédent.



Sa marge d'exploitation ressort à 10,3%, contre 2,7% en 2020, une performance qui se situe dans le haut de ses objectifs.



Pour 2022, BMW dit prédire une marge comprise entre 7% et 9%, mais précise que son objectif se serait situé entre 8% et 10% sans l'impact de la guerre en Ukraine.



S'ils jugent ces objectifs prudents, les analystes de RBC considèrent que le groupe pourrait malgré tout surpasser ses rivaux cette année.



'Nous nous attendons à ce que les constructeurs automobiles disposant d'une bonne maîtrise de leurs prix ('pricing power') se comportent mieux que les fabricants de gros volumes et que les équipementiers dans l'environnement actuel, donc BMW pourrait bien surperformer le segment automobile dans son ensemble', soulignent-ils dans une note de réaction.



Autre point intéressant, le groupe a déclaré que les ventes de véhicules électriques pourraient représenter près de 50% de ses ventes globales avant l'exercice 2030.



'Nous ne nous préoccupons pas de la concurrence, tout particulièrement de la part de Tesla', réagissent les analystes de RBC.



'BMW dispose d'une nouvelle gamme de véhicules électriques à batterie très séduisante à venir cette année (...) ce qui signifie que le marché suivra ces développements avec intérêt', conclut le courtier canadien.



A la Bourse de Francfort, l'action BMW progressait de 1,7% mercredi matin suite à ces annonces, affichant une légère sous-performance par rapport à l'indice DAX, en progression de 2,1% au même moment.



