BMW : partenariat avec Adobe pour l'expérience-client

Adobe a annoncé mercredi une extension de son partenariat avec BMW Group dans le cadre de la transformation numérique opérée par la branche commerciale et marketing du groupe automobile allemand.



Aux termes de l'accord, le propriétaire des marques BMW, Rolls-Royce, Mini et BMW Motorrad va utiliser Adobe Experience Cloud, la plateforme d'expérience client mise au point par le concepteur de logiciels américain, afin de proposer des services personnalisés en ligne.



Le projet vise à permettre aux clients du constructeur munichois de 'customiser' leur véhicule et de bénéficier d'une livraison à leur domicile ou de services après-ventes adaptés à leurs besoins.



BMW s'est fixé comme objectif de vendre un véhicule sur quatre en ligne au cours des trois prochaines années.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.