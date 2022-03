La valeur du jour en Europe BMW : la guerre en Ukraine va peser sur la marge en 2022

Sur des marchés actions bien orientés, BMW grimpe de 2,67 % à 77,33 euros. Pourtant, le constructeur automobile allemand a prévenu que la guerre en Ukraine allait peser sur sa marge du segment automobile en 2022. Le groupe de Munich vise ainsi une marge d’Ebit comprise entre 7 % et 9 %, alors qu’il aurait visé une marge comprise entre 8 % et 10 % sans l’impact de ce conflit. BMW explique que la guerre va perturber dans les prochaines semaines sa production.



Il précise qu'il continue de s'approvisionner en pièces détachées dans l'Ouest de l'Ukraine et qu'il s'appuiera sur un haut niveau de flexibilité pour minimiser les perturbations sur son réseau de production.



En parallèle, BMW a dit s'attendre à une hausse " significative " des revenus dans sa branche automobile et de son Ebit cette année, grâce à la consolidation complète de BMW Brilliance en Chine. Toujours dans sa branche automobile, le groupe bavarois vise un free cash flow d'au moins 7 milliards d'euros en 2022.



S'agissant de la pénurie de semi-conducteurs, BMW estime qu'elle devrait toujours faire sentir ses effets et que la situation ne devrait pas s'améliorer avant le second semestre 2022.



Malgré ce contexte général délicat, le groupe prévoit d'augmenter ses effectifs jusqu'à 5 % cette année, notamment dans le cadre de sa transition vers l'électrique.



BMW précise que l'ensemble de ses prévisions ne prennent pas en compte un renforcement significatif des sanctions contre la Russie, l'extension du conflit en dehors de l'Ukraine, ou une nouvelle augmentation substantielle des prix de l'énergie et des matières premières.



L'an dernier, le groupe BMW a publié un bénéfice net de 12,46 milliards d'euros (+223,1 % sur un an), un Ebit à 13,4 milliards d'euros (+177,4%) et une marge d'Ebit dans la branche Automobile de 10,3 % (contre 2,7 % en 2020). Les livraisons de véhicules ont progressé de 8,4 % à 2,52 millions d'unités et le chiffre d'affaires a grimpé de 12,4% à 111,24 milliards d'euros.



Compte tenu de ces éléments, le dividende proposé est de 5,80 euros par action ordinaire.