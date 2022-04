Mercedes-Benz mise sur les nouveaux riches de l'Inde pour stimuler les ventes de voitures de luxe

Le nombre croissant de "millionnaires en dollars" en Inde comprend de jeunes entrepreneurs ou des professionnels à hauts revenus qui apprécient l'élément de luxe et la technologie des voitures, a déclaré Martin Schwenk, directeur général de Mercedes-Benz India.

"La base s'élargit et va progressivement au-delà de nos clients traditionnels", a déclaré M. Schwenk à Reuters lors d'une récente interview dans la ville industrielle occidentale de Pune, qui abrite le siège social et l'usine de fabrication de Mercedes en Inde.

"À l'avenir, nous verrons des taux de croissance plus élevés dans le segment du luxe que dans le marché de masse", a-t-il déclaré, ajoutant que l'âge moyen des acheteurs était également passé sous la barre des 40 ans, alors qu'il dépassait 45 ans auparavant.

Le plus grand obstacle à la croissance des constructeurs automobiles mondiaux est toutefois la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes de logistique aggravés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour Mercedes India, cela a conduit à un carnet de commandes de 4 000 voitures, a déclaré Schwenk.

La frénésie des start-up et le boom de la bourse en Inde créent une nouvelle race de riches qui se jettent sur des marques de luxe comme Rolex, Louis Vuitton et Gucci, selon le 2021 Hurun India Wealth Report.

Le nombre de ménages indiens disposant d'une valeur nette d'au moins un million de dollars a augmenté de 11% en 2021 pour atteindre 458 000 et devrait augmenter de 30% au cours des cinq prochaines années, selon le rapport.

L'Inde est en grande partie un petit marché automobile à bas prix dans lequel les modèles de luxe représentent un peu plus de 1% des ventes annuelles totales d'environ 3 millions.

Mercedes est la marque de luxe la plus vendue, avec une part de marché de plus de 40 %, selon le fournisseur de données sur le marché automobile JATO Dynamics, et elle est en concurrence avec Audi, BMW et Jaguar Land Rover de Tata Motors.

Ses ventes en Inde ont augmenté de plus de 40 % pour atteindre 11 242 voitures en 2021, après un creux de 7 893 voitures en 2020, année marquée par la pandémie.

Mais Mercedes a vu une croissance de 80 % dans les modèles haut de gamme tels que les GLS, Classe S et GLS Maybach, toutes les voitures coûtant plus de 10 millions de roupies (131 337 $).

M. Schwenk a déclaré que si la pandémie avait entraîné une partie de cette demande, puisque davantage de personnes "dépensaient pour leur propre plaisir", le marché indien des voitures de luxe présentait un potentiel de croissance plus élevé, une caractéristique absente au cours des six à huit dernières années.

Pour capitaliser sur cet élan, l'entreprise prévoit de lancer 10 modèles en 2022, dont sa berline électrique EQS assemblée localement.

Bien que la croissance des marchés de luxe et de masse en Inde ne soit pas directement comparable, les modèles haut de gamme de Mercedes qui se portent bien reflètent la richesse de la nation, a déclaré Ravi Bhatia, président pour l'Inde chez JATO.

"Les riches sont devenus plus riches et certains d'entre eux ont fini par améliorer leur style de vie", a déclaré M. Bhatia.

L'analyse de JATO a également montré que le panorama de produits et les prix de Mercedes ont conduit à un prix moyen pondéré plus bas de ses voitures, mettant les mises à niveau du segment de luxe à la portée de plus de clients, a-t-il ajouté.

Les ventes de Mercedes en 2021 restent toutefois inférieures à son pic de plus de 15 500 voitures en 2018. M. Schwenk a déclaré que les ventes pourraient approcher les niveaux de 2018 cette année s'il n'y avait pas d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement en raison du COVID ou de problèmes géopolitiques.

La baisse des taxes indiennes sur les voitures de luxe, qui, selon lui, sont parmi les plus élevées au monde, contribuerait également à la croissance du segment et profiterait au marché automobile.