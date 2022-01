Une forte demande pousse les ventes de Rolls-Royce à un niveau record en 2021

Le constructeur de voitures de luxe Rolls-Royce, une unité de l'allemand BMW, a déclaré lundi que ses ventes ont grimpé de 49% pour atteindre un niveau record en 2021 malgré la pandémie mondiale de coronavirus, alors que la demande mondiale de véhicules de luxe a bondi.

Dans une présentation en ligne, le PDG de Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, a déclaré que le constructeur automobile avait vendu 5 586 véhicules à des clients dans plus de 50 pays, le plus grand nombre de ses 117 ans d'histoire.

"Je pense que personne ne contestera le fait que 2021 a été l'année la plus volatile, la plus imprévisible et la plus difficile pour les entreprises, tous secteurs confondus", a déclaré M. Müller-Ötvös. "Cependant, dans le secteur du luxe dans son ensemble, la lutte n'était pas tant axée sur la tentative de trouver des clients, mais plutôt sur la production de suffisamment de produits pour satisfaire l'énorme demande des clients."

Selon lui, les ventes ont atteint des records historiques dans la plupart des régions, y compris en Chine et sur le continent américain.

Les ventes de voitures haut de gamme et de luxe ont augmenté plus largement sur les marchés mondiaux clés tels que la Chine et les États-Unis, les restrictions de voyage liées à la pandémie ayant laissé les consommateurs aisés avec davantage de revenus disponibles.

Müller-Ötvös a déclaré que l'usine britannique du constructeur à Goodwood fonctionnait à un niveau proche de sa capacité maximale et que ses carnets de commandes étaient pleins bien avant le troisième trimestre de 2022.

"Si vous commandez une Rolls-Royce aujourd'hui, vous vous attendrez à en prendre livraison dans un an environ", a-t-il déclaré.

Le constructeur britannique de voitures de luxe Bentley, une unité de Volkswagen AG, a déclaré la semaine dernière qu'il avait connu une année record en 2021, les ventes mondiales ayant bondi de 31 % dans un contexte de forte demande de véhicules haut de gamme.

La semaine dernière, BMW a déclaré avoir atteint des ventes record de plus de 2,2 millions de véhicules de sa marque BMW en 2021, dépassant les ventes de 2019 malgré une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs.

Rolls-Royce s'est engagé à passer au tout électrique d'ici 2030. (Reportage de Nick Carey ; montage de David Evans)