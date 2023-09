Baytex Energy Corp. est une société énergétique basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et dans l'Eagle Ford aux États-Unis. Ses activités dans le domaine du pétrole brut et du gaz naturel sont réparties en trois grandes zones d'exploitation : Light Oil USA (Eagle Ford), Light Oil Canada (Pembina Duvernay / Viking) et Heavy Oil Canada (Peace River / Peavine / Lloydminster). Les actifs d'Eagle Ford sont situés au cœur des schistes d'Eagle Ford, riches en liquides, dans le sud du Texas. Les schistes d'Eagle Ford couvrent environ 162 000 acres nets d'exploitation de pétrole brut. Les actifs de Viking sont situés dans la région de Dodsland, dans le sud-ouest de la Saskatchewan, et dans la région d'Esther, dans le sud-est de l'Alberta. Elle détient également une participation directe de 100 % dans la zone de ressources d'East Duvernay, dans le centre de l'Alberta.