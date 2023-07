Baytex Energy Corp. est une société énergétique basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'ouest du Canada et dans l'Eagle Ford aux États-Unis. La société opère principalement au Canada et aux États-Unis. Le secteur d'exploitation canadien comprend ses actifs de pétrole léger dans Viking et Duvernay, ses actifs de pétrole lourd à Peace River et Lloydminster, ainsi que ses actifs de pétrole conventionnel et de gaz naturel dans l'ouest du Canada. Le secteur d'activité des États-Unis comprend les actifs d'Eagle Ford au Texas.