La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot rachète le spécialiste de l'artisanat SRS pour un montant de plusieurs milliards de dollars

ATLANTA - La plus grande chaîne de magasins de bricolage au monde, Home Depot, développe son activité dans le commerce spécialisé avec une acquisition de plusieurs milliards de dollars. Le groupe achète le spécialiste de l'artisanat SRS et valorise ainsi l'entreprise, dettes comprises, à environ 18,25 milliards de dollars américains (16,8 milliards d'euros), a annoncé l'entreprise américaine jeudi à Atlanta. Home Depot vise la conclusion de l'acquisition, financée par des liquidités et des capitaux étrangers, pour la fin de l'année fiscale en cours jusqu'à fin janvier. Le patron de Home Depot, Ted Decker, souhaite que cette acquisition stimule la croissance de l'activité des artisans dans le domaine de la maison individuelle.

ROUNDUP : Stratec continue de lutter contre le déstockage de ses clients - l'action chute

BIRKENFELD - Le spécialiste du diagnostic Stratec mise sur une reprise de l'activité à partir du deuxième trimestre. L'entreprise a fait savoir jeudi à Birkenfeld qu'il fallait s'attendre à une dynamique commerciale très modérée au premier trimestre. Par la suite, les prévisions de commande des clients laissent présager une "forte reprise" de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat, a-t-on précisé. Pour l'ensemble de l'année, la direction espère une évolution au moins stable de l'activité. Les nouvelles n'ont pas été bien accueillies à la bourse : Avec une baisse de 10 pour cent, l'action a été l'une des plus grandes perdantes du segment des petites valeurs SDax.

ROUNDUP/Après un bond des bénéfices, Energiekontor prévoit une baisse en 2024 - l'action chute

BREMEN - Après une année record, le développeur et exploitant de parcs éoliens et solaires Energiekontor s'attend à une baisse de ses résultats en 2024, pénalisé par le contexte actuel difficile pour les nouveaux projets. Les longs délais de livraison des fabricants d'installations et de composants et la disponibilité limitée des éoliennes entraînent des retards dans l'achèvement et la mise en service des projets. Ces déclarations ont été mal accueillies sur le marché.

ROUNDUP : Jungheinrich augmente ses objectifs à moyen terme et son dividende - les investisseurs se réjouissent

HAMBOURG - Après une forte année 2023, le fabricant de chariots élévateurs Jungheinrich envisage l'année en cours et à venir avec optimisme. La direction a revu en partie à la hausse ses attentes pour 2025, dépassant ainsi les estimations des analystes interrogés par Bloomberg. Les valeurs moyennes des prévisions de l'entreprise pour 2024 sont également supérieures aux attentes moyennes des experts. L'action cotée au MDax a progressé d'environ 2 pour cent jeudi.

ROUNDUP : Takkt s'attend à des affaires plus faibles en 2024 - l'action perd du terrain

STUTTGART - Le distributeur de mobilier de bureau Takkt s'attend à un recul de son chiffre d'affaires par ses propres moyens en 2024, compte tenu de l'environnement conjoncturel morose. Après un départ en demi-teinte, on s'attend certes à une meilleure croissance trimestre après trimestre, mais le chiffre d'affaires organique devrait tout de même chuter "d'un pourcentage élevé à un chiffre, voire faible à deux chiffres", a déclaré le directeur financier Lars Bolscho, selon un communiqué publié jeudi. Le fait que les affaires devraient reprendre dans les années à venir n'a guère amélioré le moral des investisseurs. L'action a chuté et a ainsi effacé les bénéfices annuels réalisés jusqu'à présent.

ROUNDUP : Kontron gagne plus que prévu - Moins de dividendes

LINZE - Le groupe technologique autrichien Kontron a réduit de moitié son dividende malgré une hausse des bénéfices l'an dernier. Les actionnaires recevront 0,50 euro par action, a annoncé l'entreprise jeudi à Linz. Un an auparavant, la distribution était encore d'un euro. La dernière fois, Kontron avait racheté l'entreprise électronique allemande Katek et dépensé de l'argent pour cela. Kontron avait déjà présenté des données clés sur ses activités en 2023 ainsi que ses perspectives pour la nouvelle année. L'action a fortement baissé.

ROUNDUP : Baywa passe dans le rouge - chômage partiel possible dans le secteur du bâtiment

MUNICH - 2023 a été une année difficile pour le distributeur agricole et conglomérat Baywa. Après le boom de l'année 2022, le résultat et le chiffre d'affaires ont chuté, avec même une perte au bout du compte. Dès la mi-mars, l'entreprise avait annoncé la suppression du dividende. Baywa a repoussé d'un an ses objectifs à moyen terme. Les nouvelles n'ont pas été bien accueillies sur le marché financier. L'action cotée dans le segment des petites valeurs SDax perdait environ trois pour cent jeudi midi.

ROUNDUP : L'entreprise informatique Cancom vise une nette croissance en 2024 - L'action en hausse

MUNICH - Le prestataire de services informatiques Cancom table sur une nette croissance cette année dans un contexte difficile. Le président du directoire Rüdiger Rath estime que l'entreprise est sur la bonne voie pour les années à venir, après avoir pris quelques mesures d'économie et d'efficacité. L'année dernière, l'entreprise a fait des progrès, notamment en ce qui concerne l'afflux de fonds issus des activités opérationnelles. Le groupe SDax entend maintenir le dividende à un niveau stable. L'action a progressé dès le début.

ROUNDUP 3 : La médiation n'apporte que partiellement la paix tarifaire à Lufthansa

FRANCFORT - Les passagers de Lufthansa peuvent respirer. Aucune nouvelle grève ne menace la compagnie principale du plus grand groupe de transport aérien d'Europe, du moins pour Pâques et les jours suivants, et les aéroports allemands seront épargnés par de nouveaux conflits sociaux au moins jusqu'au 7 avril. Mais l'accord obtenu par les médiateurs avec Verdi pour le personnel au sol ne peut pas masquer le fait que d'autres conflits couvent au sein du groupe avec ses nombreux partenaires tarifaires, conflits qui pourraient à tout moment à nouveau perturber le trafic aérien.

