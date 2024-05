BayWa AG est une société mère du groupe BayWa basée en Allemagne. La société est active dans le commerce de gros et de détail de biens industriels et agricoles, ainsi que dans la fourniture de services connexes. Ses activités commerciales sont structurées en segments principaux, à savoir l'agriculture, les matériaux de construction et l'énergie, ainsi que d'autres activités. Le segment Agriculture propose des produits tels que des céréales et des fruits, des produits de protection des cultures, des engrais, des aliments pour animaux et des semences, ainsi que des équipements agricoles tels que des tracteurs, des machines forestières et des pièces détachées. Le segment des matériaux de construction fournit des matériaux et des éléments de construction, exploite des jardineries et des animaleries et fournit des services de chauffage et d'installations sanitaires sur une base régionale. Le segment Énergie propose des huiles minérales, du biodiesel et des lubrifiants et exploite un réseau d'environ 280 stations-service en Allemagne. Ses filiales comprennent Apollo Apples Ltd.

Secteur Pêche et agriculture