MUNICH (dpa-AFX) - Malgré toutes les déclarations d'intention politiques concernant le tournant énergétique, la construction de nouvelles centrales éoliennes et solaires reste un processus laborieux qui dure des années, selon l'une des principales entreprises du secteur - mais pas seulement en Allemagne. "La vitesse attendue pour le développement des énergies renouvelables ne correspond malheureusement pas encore à la réalité", a déclaré Michael Kohn, responsable du financement de projets au niveau mondial chez Baywa r.e..

"Pour les installations solaires, il s'écoule souvent jusqu'à cinq ans entre la planification et la construction. Les installations éoliennes sont plus complexes à faire approuver. Cela peut prendre encore plus de temps". Le manager a toutefois souligné que cela était également valable pour d'autres pays : "Pas seulement en Allemagne, mais sur de nombreux marchés". L'entreprise munichoise, qui emploie 5400 personnes dans le monde, planifie et construit des parcs éoliens et solaires à l'échelle internationale.

Le gouvernement fédéral veut que 80 pour cent de la consommation d'électricité allemande soit couverte par les énergies renouvelables d'ici 2030. Le fait que le développement devrait être plus rapide pour atteindre cet objectif fait l'objet d'un consensus dans la branche - tout comme le fait que la bureaucratie compte parmi les obstacles.

L'association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau, l'association des entreprises communales et le cabinet de conseil Deloitte avaient estimé à l'automne que les investissements annuels dans la transition énergétique devraient être presque quintuplés d'ici 2030 par rapport à 2022 : de 22 milliards à 100 milliards d'euros.

Outre les besoins en capitaux, cela signifierait également un surcroît de travail pour les autorités. Or, selon les estimations de Baywa r.e., ces dernières sont déjà à la limite de leurs capacités au rythme actuel : "Il n'est pas possible d'accélérer le processus et de l'aligner sur les besoins d'extension du jour au lendemain, notamment en raison du manque de personnel dans les bureaux chargés de traiter les autorisations", a déclaré Kohn.

En Allemagne, les oppositions et les plaintes rendent les procédures plus difficiles et moins prévisibles en termes de temps et de contenu. Les possibilités d'opposition et d'action en justice sont très importantes, mais "nous estimons qu'elles devraient se limiter aux domaines importants et dignes de protection", a déclaré Kohn. "Nous voyons des plaintes de riverains qui ont des préoccupations légitimes, par exemple en ce qui concerne le bruit et l'ombre portée d'une éolienne". Le mieux serait de répondre à ces préoccupations au préalable, par le dialogue ou dans le cadre de la procédure d'autorisation. "Mais il arrive souvent que l'on porte plainte pour le plaisir de porter plainte, même s'il n'y a aucune chance de succès. Une action en justice signifie généralement un retard pouvant aller jusqu'à plusieurs années".

Le prochain obstacle majeur sur de nombreux marchés est le raccordement au réseau. "Il y a souvent un goulot d'étranglement dans la disponibilité des capacités de raccordement au réseau. Parfois, on attribue des points de raccordement qui sont beaucoup trop éloignés du projet proprement dit".

Un financement plus simple

Selon Kohn, le financement de nouvelles installations de production d'électricité verte est en général moins compliqué en Allemagne qu'à l'étranger : "Au lieu d'avoir besoin d'un vaste conseil externe - entre autres juridique, fiscal, technique, en matière d'assurance - comme c'est le cas à l'étranger, l'examen du projet se fait en Allemagne au sein de la banque sans l'aide de conseillers externes", a déclaré le spécialiste du financement. "Cela permet de réduire la durée et le contenu souvent complexes de certains lots de travaux".

La Baywa r.e. est issue de l'activité d'électricité verte du groupe Baywa, initialement actif dans le commerce agricole, et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de près de 6,5 milliards d'euros. La maison mère publiera les chiffres pour 2023 à la fin de la semaine. "En ce moment, nous avons affaire, en tant que branche, à des paramètres de marché tout à fait tendus, des taux d'inflation toujours élevés, des taux d'intérêt élevés, des coûts d'investissement élevés et l'une ou l'autre incertitude dans les chaînes d'approvisionnement", a déclaré Kohn. Les banques et autres investisseurs continuent toutefois à investir, a-t-il ajouté. "Dans l'ensemble, le secteur en Allemagne continue de croître et nous sommes très confiants dans l'avenir grâce à notre pipeline de projets bien rempli."/cho/DP/zb