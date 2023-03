La guerre en Ukraine fait chuter la consommation d'engrais

MUNICH (dpa-AFX) - Les prix élevés du gaz et la guerre d'agression russe contre l'Ukraine ont un effet secondaire inattendu pour l'environnement : les ventes d'engrais en Allemagne ont fortement baissé. C'est ce que révèlent les données de l'Office fédéral des statistiques. Cette année encore, les agriculteurs n'ont acheté des engrais qu'avec réticence jusqu'à présent, comme le rapporte la société munichoise Baywa, le plus grand distributeur agricole d'Allemagne. Une conséquence possible est la baisse des récoltes. Mais cela s'accompagne probablement aussi d'une baisse des apports d'azote dans les nappes phréatiques.

Les trois principaux types d'engrais sont l'azote (N), le phosphate (P) et le potassium (K), qui sont proposés dans le commerce agricole en différentes concentrations et mélanges. L'azote est l'aliment de base des plantes et le fertilisant le plus important en termes de volume. Pour la campagne 2021/22, les ventes ont baissé de 13% pour atteindre 1,1 million de tonnes, selon l'Office fédéral des statistiques.

Pour les engrais phosphatés, l'autorité de Wiesbaden a annoncé une baisse des ventes de 40 pour cent, à près de 115 000 tonnes. Pour la potasse, il s'agissait de 306 000 tonnes, soit une baisse de 31 %. Bien que les ventes d'engrais soient en baisse depuis plusieurs années, des chutes aussi importantes sont exceptionnelles.

"Les prix des engrais avaient déjà plus que doublé à l'automne 2021 - avant le début de la guerre en Ukraine - et atteint un niveau de prix utopique", explique une porte-parole de l'association des agriculteurs bavarois à Munich. La cause principale était la forte augmentation des prix du gaz, qui avait déjà commencé avant l'invasion russe. "Le gaz est principalement utilisé comme matière première pour la production d'engrais azotés. "Dans ce contexte, les fabricants d'engrais avaient réduit leur production ou fermé des usines entre-temps".

L'invasion russe a ensuite signifié un nouveau choc des prix sur le marché des engrais. Pour les agriculteurs, cela a d'abord semblé moins douloureux que ce qu'ils craignaient au début de la guerre. "Les prix à la production du blé ont également augmenté depuis la fin de l'année 2021 et étaient si élevés que, dans la plupart des cas, l'utilisation d'engrais était rentable pour les agriculteurs, malgré les coûts élevés", explique Torsten Kurth, expert agricole au sein du cabinet de conseil BCG. "La principale culture en Allemagne est le blé, dont le prix à la production était inférieur à 200 euros la tonne en 2019/2020. Il a grimpé en flèche après le début de la guerre en Ukraine, atteignant en pointe plus de 400 euros la tonne."

Mais cette explosion des prix n'a pas duré. Au printemps 2022, on craignait même une pénurie de certains types d'engrais, mais c'est le contraire qui s'est produit. "Depuis le quatrième trimestre 2022, nous constatons une baisse des prix des engrais", explique la porte-parole de Baywa à Munich. "Cela est dû à plusieurs facteurs : des coûts énergétiques plus faibles et donc des coûts de production plus bas pour la fabrication d'engrais, une demande modérée de la part des agriculteurs et donc une offre excédentaire d'engrais sur le marché".

Les agriculteurs, qui ont pris la précaution de s'approvisionner dès l'année dernière en prévision de prix durablement élevés pour les engrais, se retrouvent aujourd'hui dans une situation peu réjouissante. "Les revenus des producteurs de céréales et d'oléagineux sont en baisse constante depuis le début de l'année", explique-t-on à la Fédération des agriculteurs bavarois. Le prix du blé en Bavière se situe donc actuellement entre 230 et 250 euros la tonne. "De nombreux agriculteurs sont maintenant confrontés à la situation de produire avec des engrais très chers pour des revenus céréaliers fortement réduits".

Moins d'engrais dans les champs n'arrange pas seulement les autorités environnementales. Les fournisseurs d'eau potable, les fabricants de produits alimentaires et les brasseurs de bière devraient également en être reconnaissants. Les taux élevés de nitrates dans les eaux souterraines ne sont pas exclusivement imputables à l'agriculture, mais la fertilisation y contribue.

Par rapport à la campagne 2010/2011, les ventes d'engrais azotés en Allemagne ont déjà baissé de près de 690 000 tonnes, sans que les récoltes aient diminué en conséquence. Les écologistes y voient la preuve que l'on a trop fertilisé pendant des décennies. Jusqu'à présent, on ne sait pas à partir de quand de nouvelles réductions entraîneront effectivement une baisse des récoltes. "Il faut s'attendre à des pertes de rendement et de qualité", déclare la porte-parole de l'association des agriculteurs bavarois.

L'UE veut réduire l'utilisation d'engrais de 20 %, explique Benjamin Subei, spécialiste de l'agriculture et du développement durable au sein du cabinet de conseil BCG. Selon le consultant, les directives environnementales et la pression sur les coûts incitent tout autant les agriculteurs à investir dans la technologie plutôt que dans la chimie : "Grâce à cela et à la hausse des prix, les agriculteurs sont motivés pour utiliser des technologies telles que l'agriculture de précision afin de réduire la quantité d'engrais tout en maintenant un rendement stable".

Par exemple, la teneur en azote du sol peut être mesurée ou détectée à la fois par des "capteurs N" dans les champs et par des satellites d'observation de la Terre, ce qui permet aux agriculteurs d'éviter la surfertilisation. De telles méthodes de haute technologie impliquent toutefois des investissements coûteux pour les agriculteurs.

Parallèlement, l'Europe devient de plus en plus dépendante des importations d'engrais, alors que l'UE souhaite faire le contraire. Mais l'industrie chimique souffre particulièrement du prix du gaz, très élevé en comparaison internationale. Ainsi, plusieurs producteurs européens ont réduit leur production d'ammoniac, un produit de base pour les engrais.

En conséquence, les importations d'engrais azotés en Allemagne ont augmenté de manière fulgurante, comme l'indique l'Association de l'industrie agricole en se référant aux statistiques de l'UE. Selon ces données, 350 000 tonnes de trois types d'engrais azotés ont été importées entre juillet 2022 et janvier 2023, soit près de neuf fois plus que trois ans auparavant.