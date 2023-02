Le conglomérat Baywa clôture son exercice avec un résultat record

MUNICH (dpa-AFX) - Le groupe munichois de distribution et de mélange de produits agricoles Baywa a réalisé un bénéfice record au cours de l'exercice écoulé, grâce à une forte demande. Les recettes ont également augmenté pour atteindre un niveau record, a annoncé mardi le groupe SDax dans un communiqué provisoire à Munich. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a ainsi augmenté de 90 pour cent pour atteindre 504,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a grimpé de plus d'un tiers à 27,1 milliards. Baywa a ainsi dépassé les attentes des analystes.

Le directoire du groupe propose donc d'augmenter le dividende de 0,05 euro pour le porter à 1,10 euro. En outre, un dividende exceptionnel de 0,10 euro par action sera versé en 2023 à l'occasion du centenaire de BayWa AG. La bonne évolution des affaires s'était déjà annoncée au cours des derniers mois. L'entreprise présentera son rapport d'activité le 30 mars /knd/tih