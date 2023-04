Le salon international de la construction s'ouvre sous de sombres auspices

MUNICH (dpa-AFX) - La ministre allemande de la Construction, Klara Geywitz (SPD), est attendue lundi à l'ouverture du salon international BAU (11h00) à Munich. Le secteur souffre de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt et de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Selon l'institut Ifo, il y a une vague croissante d'annulations, une entreprise de construction de logements sur quatre a fait état d'un nombre insuffisant de commandes. Selon l'Office fédéral des statistiques, les permis de construire pour de nouveaux logements ont été délivrés au début de l'année, soit 26% de moins qu'il y a un an. L'interdiction controversée des nouveaux systèmes de chauffage au gaz et au pétrole à partir de l'année prochaine devrait également être un sujet de discussion lors du salon. Les représentants du secteur ont mis en garde contre une politique climatique au pied de biche.

L'institut Pestel présentera à l'occasion du salon une étude sur la "crise grise du logement". Selon lui, l'Allemagne vieillit et s'appauvrit. "Si les coûts du logement continuent d'augmenter au rythme de ces dernières années - notamment en raison des mesures nécessaires de protection du climat -, de nombreux seniors, qui sont loin de s'y attendre aujourd'hui, devront réduire leur consommation", a déclaré le directeur de l'institut, Matthias Günther. Le nombre de seniors dépendant de l'aide sociale augmentera considérablement au cours des 15 prochaines années. La conséquence serait en fait des déménagements dans des logements plus petits et moins chers. Mais "les logements pour seniors sont la denrée rare numéro un", a déclaré Günther. Il n'y a pas assez de travaux de rénovation et de construction adaptés aux personnes âgées.

L'étude "Wohnen im Alter" a été réalisée par l'institut Pestel pour le compte de la Fédération allemande des commerces spécialisés en matériaux de construction (BDB). La présidente de la BDB, Katharina Metzger, a déclaré avant le salon qu'au lieu de rénover les logements d'abord pour la protection du climat, puis pour l'habitat des seniors, il fallait combiner les deux. Le gouvernement fédéral se concentre fortement sur la protection du climat. La construction et la rénovation adaptées aux seniors risquent d'être oubliées.

Les experts en construction estiment qu'un mode de construction plus industrialisé permettrait de construire des logements beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Le levier pour y parvenir serait la construction en série avec des éléments préfabriqués et l'optimisation numérique des processus, selon une étude du cabinet de conseil en stratégie EY-Parthenon et du groupe Baywa, présentée en amont du salon.

"La construction du futur doit devenir nettement plus numérique, plus standardisée et donc plus rentable", explique Steffen Mechter, directeur de BayWa. "En concevant chaque bâtiment de A à Z et en le construisant à partir de rien, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous gaspillons les ressources existantes".

Peu de secteurs sont soumis à des exigences légales aussi strictes que le secteur allemand de la construction. De plus, un grand nombre d'acteurs et de corps de métier sont impliqués dans un projet de construction et presque chaque bâtiment est une pièce unique. Selon l'étude, le levier le plus efficace pour améliorer la productivité est la préfabrication industrielle.

Si les étapes de travail étaient transférées du chantier à une usine, la construction deviendrait moins dépendante des conditions météorologiques, plus simple et plus rapide. Cela va de l'utilisation de modules pré-assemblés à des modules de pièces entièrement équipés techniquement. Pour un immeuble de 25 appartements par exemple, cela permettrait d'économiser 15 % des coûts, a déclaré Björn Reineke, conseiller en gestion chez EY-Parthenon. Le transfert d'une partie de la valeur ajoutée dans l'atelier peut réduire le temps de construction de 30 pour cent.