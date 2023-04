Les experts de la construction en faveur de la construction de logements sur mesure

MUNICH (dpa-AFX) - Les experts en construction estiment qu'un mode de construction plus industrialisé permettrait de construire des logements beaucoup plus rapidement et à un coût nettement inférieur. Le levier pour y parvenir serait la construction en série avec des éléments préfabriqués et l'optimisation numérique des processus, selon une étude du cabinet de conseil en stratégie EY-Parthenon et du groupe Baywa, dont la dpa a eu connaissance dimanche.

"La construction du futur doit devenir nettement plus numérique, plus standardisée et donc plus rentable", explique Steffen Mechter, directeur de BayWa. "En concevant et en construisant chaque bâtiment à partir de zéro, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous gaspillons les ressources existantes".

Peu de secteurs sont soumis à des exigences légales aussi strictes que le secteur allemand de la construction. De plus, un grand nombre d'acteurs et de corps de métier sont impliqués dans un projet de construction et presque chaque bâtiment est une pièce unique. Selon l'étude, le levier le plus efficace pour améliorer la productivité est la préfabrication industrielle.

Si les étapes de travail étaient transférées du chantier à une usine et que les éléments de construction y étaient fabriqués de manière automatisée, la construction deviendrait moins dépendante des conditions météorologiques, plus simple et plus rapide. Cela va de l'utilisation de modules pré-assemblés à des modules de pièces pré-équipés, équipement technique compris. Pour un immeuble de 25 appartements par exemple, cela permettrait d'économiser 15 % des coûts, a déclaré Björn Reineke, conseiller d'entreprise chez EY-Parthenon. Le transfert d'une partie de la valeur ajoutée vers l'atelier peut réduire le temps de construction de 30 pour cent.

Les adaptations ultérieures du plan entraînent souvent de nouveaux besoins de coordination entre les corps de métier, des retards et des coûts supplémentaires. Une meilleure planification avec une optimisation numérique des processus pourrait accélérer la construction de plusieurs mois et, dans le cas de la construction d'un immeuble d'habitation, réduire de manière significative les coûts totaux.

Le troisième levier serait de construire en série des maisons individuelles ou collectives dans un lotissement. Les variations individuelles sont limitées. Le travail de planification est moins important et l'achat de grandes quantités de matériaux est moins coûteux, a déclaré le conseiller en stratégie Reineke./rol/DP/he