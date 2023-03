Lutz, président de Baywa : l'Allemagne est devenue flegmatique

MUNICH (dpa-AFX) - Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bavière, Josef Lutz, a été très dur avec le gouvernement fédéral et les Allemands. "Nous nous sommes reposés en Allemagne et sommes devenus plus flegmatiques", a déclaré le président du directoire du groupe de distribution agricole Baywa au journal Augsburger Allgemeine (samedi). "Premièrement, la volonté de performance ne joue plus le même rôle qu'auparavant. Et deuxièmement, on a oublié que ce qui est dépensé doit d'abord être gagné".

La numérisation insuffisante de l'administration publique ou encore le mauvais état des autoroutes et des ponts montrent "qu'en Allemagne, nous n'arrivons plus à faire beaucoup de choses", a déclaré Lutz. Les politiques s'endettent et dépensent de l'argent avec la corne d'abondance pour s'assurer des votes des électeurs. Mais il n'y a pas d'argent pour les innovations techniques nécessaires de toute urgence. Face aux prix élevés de l'électricité, les entreprises à forte consommation d'énergie se délocalisent. Les Verts prêchent la prospérité par le renoncement. "Ce gouvernement fédéral est dépourvu de tout esprit de marché et d'entreprise", a déclaré le président de la BIHK. Le fait que le groupe le plus précieux du Dax, Linde, quitte la bourse de Francfort est un signal d'alarme pour l'Allemagne.

En avril, l'Allemagne fermera ses trois dernières centrales nucléaires, alors que la demande d'électricité augmente et que l'Allemagne doit passer par le charbon pour passer aux énergies renouvelables. Le gouvernement fédéral n'atteindra pas ses objectifs climatiques s'il continue à agir de la sorte. "Je m'attends à ce que l'inflation en Allemagne atteigne 7 à 10% dans les deux ou trois prochaines années, car nous ne parviendrons pas à résoudre notre problème énergétique aussi rapidement."/rol/DP/mis