Un projet sans espoir ? De mauvaises perspectives pour l'industrie solaire européenne

MUNICH (dpa-AFX) - L'Europe est confrontée à des obstacles presque insurmontables pour la reconstruction espérée d'une industrie solaire, selon les estimations du secteur. L'avantage en termes de coûts et de taille, notamment des fabricants chinois, est désormais si important que le "Green Deal" de l'UE ne pourra réussir qu'avec un soutien politique et financier concerté. En outre, les Etats-Unis attirent les entreprises européennes restantes de l'autre côté de l'Atlantique avec d'immenses subventions, comme le rapportent les représentants de l'industrie. "Si nous voulons rester dans la course en Europe, nous avons maintenant besoin d'un double coup de pouce en matière de politique énergétique et industrielle", argumente Carsten Kornig, directeur général de l'association allemande de l'industrie solaire.

"Dans la fabrication de cellules et de modules solaires, les Asiatiques ont acquis ces dernières années un avantage d'échelle", explique Kornig. "Même les États-Unis veulent attirer les gigafabs solaires sur leur territoire avec l'Inflation Reduction Act". Le changement d'échelle signifie que plus une entreprise produit, plus elle peut produire à bas prix : En règle générale, une grande usine produit à moindre coût qu'une petite.

Actuellement, la capacité de production annuelle de l'industrie solaire européenne s'élève à des modules d'une puissance totale d'un peu plus de 8 gigawatts. L'Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires estime la part européenne de la production mondiale à un pour cent et la part chinoise à 75 pour cent.

Un groupe croît plus vite que le secteur européen

L'objectif de l'UE dans le cadre de son Green Deal est que l'industrie solaire nationale produise à nouveau des modules d'une puissance de 30 gigawatts en 2030. Mais selon une analyse du cabinet de conseil PWC, le plus grand fabricant chinois, Jinko, produit déjà actuellement 45 gigawatts à lui seul. Selon le site web de Jinko, la capacité était déjà bien plus élevée fin 2022, avec 70 gigawatts. À la fin de cette année, elle devrait atteindre 90 gigawatts. Le groupe a pris des dispositions pour la croissance rapide espérée dans les années à venir et augmente manifestement sa capacité plus rapidement que l'ensemble de l'industrie européenne.

Même si les coûts de personnel, d'énergie ou de produits intermédiaires étaient comparables, des entreprises comme Jinko peuvent produire à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents plus petits, simplement grâce à leur avantage de taille. "Depuis 2011, la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars dans de nouvelles capacités d'approvisionnement en photovoltaïque - dix fois plus que l'Europe - et a créé 300 000 emplois de production dans la chaîne de valeur du solaire", indique un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en novembre.

Les coûts de production des modules solaires sont exprimés en centimes d'euro par watt de puissance électrique. Selon les informations fournies par l'industrie, l'industrie solaire chinoise est estimée à 17 à 18 cents US par watt. L'objectif chinois pour 2025 est de 15 cents, comme l'a rapporté l'entrepreneur français et expert en énergie solaire Gaetan Masson lors du salon Intersolar de Munich. "Quand les Chinois disent cela, ils le font".

Des coûts deux fois plus élevés en Europe

Selon une estimation d'un spécialiste, les coûts européens sont environ deux fois plus élevés selon une formule approximative. "Nous sommes beaucoup plus chers que les Chinois", a déclaré Masson. "Ce n'est pas seulement une question d'investissements et de dépenses de fonctionnement, mais de manque de compétitivité".

Il y a cinq étapes principales de production dans la fabrication d'un module solaire : Le polysilicium, le matériau de base des cellules photovoltaïques, est fabriqué à partir de sable de quartz. Le polysilicium est formé en lingots, ceux-ci sont sciés en tranches ultrafines pour fabriquer les cellules photovoltaïques et, enfin, le module est assemblé. Ce sont surtout les premières étapes de la production qui sont très gourmandes en énergie. La production en Europe est renchérie par le prix de l'électricité.

"Sans un prix de l'électricité industrielle, une renaissance de l'industrie solaire en Europe ne réussira guère", déclare le chef de BSW Kornig. Mais selon Kornig, une électricité moins chère ne suffirait pas à elle seule - d'où son plaidoyer pour un "double coup de pouce" accompagné d'une aide de politique industrielle pour l'industrie solaire.

Outre une électricité moins chère, les États-Unis offrent aux entreprises solaires des avantages fiscaux importants dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Comme il n'existe pas d'incitations comparables en Europe, les entreprises solaires ne se demandent pas actuellement où l'argent serait mieux investi.

"Trabi au moteur cassé"

"Si rien n'est fait pour protéger les fabricants de modules européens, personne n'investira ici", a résumé Gunter Erfurt, président du directoire du fabricant de modules Meyer Burger, lors du salon Intersolar. Comparée à ses concurrents extra-européens, l'industrie nationale est dans la situation d'une "Trabi avec un moteur cassé".

En même temps, presque tous les managers impliqués disent qu'ils aimeraient fabriquer ou commander davantage de modules européens. Personne ne se réjouit de la dépendance vis-à-vis des importations chinoises.

"Nous voulons diversifier nos chaînes d'approvisionnement au niveau régional", explique Matthias Taft, président du directoire de Baywa RE, un grand développeur de projets de centrales solaires. "Il y a pour cela un intérêt supérieur - pas seulement de notre part en tant que développeurs, mais aussi de la part des fabricants ou des fournisseurs d'électricité. Nous voulons nous positionner plus largement tout au long de la chaîne de valeur du photovoltaïque".

Ce n'est en tout cas pas par manque de débouchés. Le marché est suffisamment grand pour établir une industrie photovoltaïque européenne d'une capacité de 30 gigawatts, estime Taft.

Les fabricants asiatiques auraient acquis un avantage concurrentiel grâce à de meilleures conditions-cadres et à un grand volume de production. "Mais nous avons toujours une longueur d'avance sur le plan technologique", affirme le manager. "Un produit "made in Europe", où nous avons une transparence totale sur la chaîne d'approvisionnement, où nous pouvons utiliser de l'électricité verte, serait à mon avis bien accueilli par de nombreux clients finaux".

Mais le consensus dans le secteur est qu'une renaissance de l'industrie solaire européenne ne sera pas possible sans exigence et soutien de l'État. "Mais pour devenir compétitif dans l'industrie, il faut des incitations financières planifiables", dit Taft - en faisant référence à l'Inflation Reduction Act des États-Unis./cho/DP/he