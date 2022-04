BB Biotech plombé au 1er trimestre par des marchés capricieux

Zurich (awp) - La société de participations BB Biotech a dû composer en début d'année avec de fortes variations sur les marchés financiers. La correction dans le secteur biotechnologique a plongé la firme schaffhousoise dans le rouge au premier trimestre.

La perte nette a atteint 300 millions de francs suisses, à comparer au bénéfice net de 221 millions enregistré au cours des trois premiers mois de 2021, selon les indications fournies vendredi.

Le rendement des titres en portefeuille s'est révélé négatif, soit -11,3% en francs suisses et -8,6% en euros. Des entreprises déjà établies et au bénéfice d'un portefeuille produits plus solide comme Vertex, Neurocrine et Incyte ont tiré la performance vers le haut, précise le communiqué.

A fin mars, Ionis Pharmaceuticals (10,7% du portefeuille), Argenx SE (8,6%) et Moderna (8,1%) étaient les principales participations de BB Biotech. "Très peu" d'ajustements sont intervenus au cours du premier trimestre, note la société schaffhousoise.

Aucune prévision n'est fournie pour l'exercice dans son ensemble. BB Biotech rappelle uniquement que l'industrie biotechnologique a fait des progrès substantiels dans le développement de nouveaux traitements malgré la pandémie de Covid-19.

