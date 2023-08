BB Biotech est une société de portefeuille spécialisée dans la prise de participations dans des sociétés de biotechnologies. A fin 2018, le portefeuille de titres, évalué en valeur de marché à 3 064,2 MCHF, se répartit par type de participations comme suit : - sociétés cotées (99,9%) : notamment Ionis Pharmaceuticals (maladies rares), Gilead Sciences (maladies infectieuses virales et de la grippe), Celgene Corporation (cancers et inflammations du système immunitaire), Esperion Therapeutics (maladies cardio-métaboliques), Vertex Pharmaceuticals (maladies infectieuses et immunitaires) et Incyte (cancers, troubles hématologiques et maladies inflammatoires) ; - autres (0,1%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale