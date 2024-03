(Alliance News) - BBGI Global Infrastructure SA a annoncé jeudi une légère baisse de sa valeur nette d'inventaire, mais a augmenté son dividende.

La société d'investissement en infrastructure basée à Senningerberg, au Luxembourg, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 147,81 pence, en baisse de 1,4% par rapport aux 149,89 pence de l'année précédente.

BBGI a également indiqué que le bénéfice avant impôt a chuté de 73 % pour atteindre 33,6 millions de livres sterling en 2023, contre 122,5 millions de livres sterling l'année précédente, en raison d'une baisse de 70 % du revenu d'exploitation, qui est passé de 154,1 millions de livres sterling l'année précédente à 45,9 millions de livres sterling.

La société a déclaré un dividende total de 7,93 pence par action, en hausse de 6,0 % par rapport à 7,48 en 2022. Elle a également fixé son objectif de dividende pour 2024 à 8,40 pence et son objectif pour 2025 à 8,57 pence.

En ce qui concerne l'avenir, BBGI a déclaré qu'elle était prête à saisir les bonnes opportunités d'investissement qui sont créatrices de valeur.

Le directeur général, Duncan Ball, a déclaré : "Je reste optimiste quant à l'avenir à long terme de BBGI : "Je reste optimiste quant aux perspectives à long terme de BBGI. Alors que les gouvernements continuent d'enregistrer des déficits et que la demande d'entretien, de réparation et de construction de nouvelles infrastructures augmente, le besoin d'investissement du secteur privé dans les infrastructures se fait de plus en plus sentir, ce qui présente des opportunités à long terme pour BBGI. Avec notre bilan solide, un portefeuille qui génère des flux de trésorerie sûrs et prévisibles dépassant nos objectifs de dividendes, et une [facilité de crédit renouvelable de 230 millions de livres sterling] non utilisée arrivant à échéance en mai 2026, nous sommes bien équipés pour naviguer sur des marchés en évolution, avec à la fois discipline et ambition, et pour offrir une valeur attrayante à toutes nos parties prenantes."

Les actions de BBGI étaient en baisse de 0,3 % à 127,97 pence chacune à Londres jeudi matin.

