BBGI Global Infrastructure S.A., anciennement connue sous le nom de BBGI SICAV, est une société d'investissement en infrastructures basée au Luxembourg qui fournit le capital responsable nécessaire à la construction et à l'entretien des infrastructures sociales et de transport des pays développés. La société investit principalement dans un portefeuille d'actifs d'infrastructure opérationnels de type partenariat public-privé (PPP)/initiative de financement privé (PFI) ou d'actifs similaires. Elle présente ses activités en cinq segments à déclarer : le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Europe continentale et les activités de holding. Elle donne accès à un portefeuille diversifié d'investissements en infrastructures qui génèrent des rendements durables à long terme et servent un objectif social inhérent dans leurs communautés locales. Ses revenus contractuels permettent à BBGI de restituer aux investisseurs un flux de revenus stable et progressif sous la forme d'un dividende semestriel. Elle offre des flux de trésorerie stables avec une croissance progressive du dividende à long terme et des rendements attrayants et durables.

Secteur Services de placements diversifiés