(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir dans le rouge vendredi, avec des volumes d'échanges probablement plus faibles en raison de la période de vacances de Thanksgiving aux Etats-Unis.

Les marchés financiers américains ont été fermés jeudi et rouvriront pour une session écourtée vendredi.

Selon GfK, la confiance des consommateurs britanniques a rebondi en novembre, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les détaillants à l'approche du week-end du Black Friday et de Noël. Malgré les inquiétudes liées au coût de la vie, les consommateurs semblent prêts à "délier les cordons de leur bourse" et à profiter des fêtes de fin d'année.

En Asie, le sentiment du marché a été tiré par les données japonaises en l'absence d'éléments moteurs en provenance des États-Unis. Le yen s'est légèrement renforcé après que les chiffres aient montré que l'inflation s'était légèrement accélérée en octobre. Dans le même temps, l'activité du secteur privé japonais a stagné, selon les indices PMI rapides.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 26,9 points, soit 0,4 %, à 7 456,68

----------

Hang Seng : en baisse de 1,8 % à 17 585,51

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,5% à 33 625,53

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 045,20

----------

DJIA : fermé pour Thanksgiving

S&P 500 : fermé pour Thanksgiving

Nasdaq Composite : fermé pour Thanksgiving

----------

EUR : stable à USD1.0907 (USD1.0909)

GBP : stable à USD1.2540 (USD1.2542)

USD : en baisse à 149,37 JPY (149,49 JPY)

Or : en légère hausse à 1 993,83 USD l'once (1 992,02 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 81,34 USD le baril (80,65 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ECONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:00 CET PIB Allemagne

10:00 CET Allemagne Indice Ifo du climat des affaires

11:00 GMT Irlande WPI

08:30 EST Ventes à l'exportation hebdomadaires des Etats-Unis

09:45 EST PMI manufacturier flash américain

09:45 EST PMI flash des services aux Etats-Unis

13:00 EST Journée de Thanksgiving aux Etats-Unis : les marchés financiers ferment tôt

16:30 EST Rétention des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EST Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

----------

La confiance des consommateurs britanniques a rebondi malgré les inquiétudes liées au coût de la vie, les consommateurs semblant prêts à "délier les cordons de leur bourse" et à profiter des fêtes de fin d'année. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de six points en novembre, bien qu'il se situe toujours à moins 24. La confiance dans l'économie générale au cours des 12 prochains mois a également augmenté de six points pour atteindre moins 26, soit 32 points de plus qu'il y a un an. Les prévisions concernant les finances personnelles pour l'année à venir ont augmenté de cinq points pour atteindre moins trois, soit 26 points de plus qu'en novembre dernier.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan réinitialise Bridgepoint avec 'neutre' - objectif de prix 237 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Legal & General a déclaré avoir conclu un accord de rachat total de 4,8 milliards de livres sterling pour le régime de retraite de Boots. "La transaction garantit les prestations de l'ensemble des 53.000 retraités et membres différés du régime, ce qui en fait la plus grande transaction de ce type au Royaume-Uni en termes de volume de primes et, pour L&G, la plus grande transaction en termes de nombre de membres", explique la société. L&G précise que l'opération s'appuie sur une relation de plus de 20 ans avec le détaillant de produits de beauté et la chaîne de pharmacies. L&G a déclaré que depuis le début de l'année, elle a souscrit pour 13,4 milliards de livres sterling de transferts de risques de pensions au niveau mondial, le marché étant particulièrement dynamique au Royaume-Uni, qui connaît une "demande sans précédent" en raison de l'augmentation des ratios de financement des pensions. Au 17 novembre, après déduction de cette transaction, L&G affichait un ratio de solvabilité d'environ 224 %. "Le conseil d'administration continue de peser soigneusement les investissements par rapport à l'attrait relatif d'un retour de capital supplémentaire aux actionnaires", a ajouté le communiqué.

----------

Glencore va délocaliser les tests de son projet de centre de recyclage de batteries hors de son site en Italie, a indiqué la firme suisse de matières premières à l'AFP. Toutefois, elle étudie toujours la possibilité de créer un grand centre en Italie, a-t-elle ajouté. Glencore, particulièrement actif dans le négoce de métaux, avait annoncé en mai qu'il s'associait à la société canadienne de recyclage Li-Cycle pour lancer une étude de faisabilité sur la construction d'un centre européen de recyclage de batteries au lithium à Portovesme, sur l'île italienne de Sardaigne, où le groupe est déjà implanté. "Glencore a pris la décision de déplacer la phase de test et de démonstration vers un autre site en dehors de l'Italie, qui permettrait une mise en service plus rapide d'un tel projet de démonstration", a indiqué le groupe à l'AFP.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

BBGI Global Infrastructure a annoncé que son co-PDG Frank Schramm a décidé de se retirer après 12 ans "pour des raisons personnelles" à la fin du mois de janvier. La société d'investissement en infrastructure basée à Senningerberg, au Luxembourg, a déclaré que Duncan Ball continuerait à assumer seul le rôle de PDG. L'actuel directeur financier de la société, Michael Denny, assumera le rôle de directeur de l'exploitation en plus de ses fonctions de directeur financier.

----------

Le principal opérateur de navires de croisière, Carnival UK, a été accusé d'avoir menacé plus de 900 membres d'équipage d'être licenciés et réembauchés s'ils n'acceptaient pas une réduction de leurs conditions de travail. Le syndicat Nautilus a déclaré que Carnival UK avait notifié aux autorités du Royaume-Uni et des Bermudes son intention de modifier les conditions d'emploi de 919 membres d'équipage sur 10 navires. Les équipages des flottes concernées comprennent ceux qui travaillent pour P&O Cruises et Cunard, sur des navires tels que le Queen Elizabeth et le Queen Mary 2, a précisé le syndicat. Nautilus a écrit à la compagnie pour lui demander de retirer sa menace de licenciement et de réembauche et de s'engager dans des négociations sérieuses. P&O Cruises est une société entièrement distincte de P&O Ferries, qui a été impliquée dans un conflit concernant le licenciement de centaines de travailleurs par son propriétaire DP World en mars 2022.

----------

AUTRES COMPAGNIES

----------

La société de fabrication Harland & Wolff a confirmé avoir fait une approche préliminaire auprès de Isles of Scilly Steamship Co au sujet d'une éventuelle offre en espèces. Jeudi en fin de journée, Isles of Scilly a déclaré qu'elle avait rejeté sans équivoque l'approche de la société cotée sur l'AIM. Isles of Scilly exploite le principal service de transport maritime entre Penzance, en Cornouailles, et les îles Scilly. Harland & Wolff a fait remarquer qu'elle avait précédemment annoncé qu'elle étudiait la possibilité de construire et/ou d'exploiter des ferries pour desservir cette route, qui, selon elle, est "nettement insuffisamment desservie" par ses activités actuelles. "La société estime qu'il existe une logique stratégique, opérationnelle et financière claire pour l'acquisition proposée dans ce but et est déçue que le conseil d'administration de l'ISSCL ait rejeté sans équivoque cette proposition. Le conseil d'administration de Harland & Wolff continue d'étudier les options qui s'offrent à lui", a ajouté la société.

----------

Le développeur indépendant de jeux vidéo et d'applications éducatives Team17 a déclaré qu'il pensait être "bien positionné avec une forte traction sur ses nouveaux titres et ceux du catalogue" avant les périodes commerciales du Black Friday et de Noël. Il s'attend maintenant à ce que les revenus de 2023 soient "légèrement supérieurs" aux attentes actuelles du marché. Cependant, Team17 a mis en garde contre la sous-performance de certains titres et les dépassements de dépenses liés aux projets. Elle s'attend maintenant à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements d'au moins 28,5 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, y compris des dépréciations de titres sans effet sur la trésorerie pouvant atteindre 11,5 millions de livres sterling. En 2022, elle a réalisé un Ebitda ajusté de 48,8 millions de livres sterling.

----------

Les travailleurs britanniques d'Amazon se mettront en grève le vendredi noir - l'une des journées d'achat les plus chargées de l'année - dans le cadre d'un conflit de longue haleine sur les salaires. Les membres du syndicat GMB du site du géant du commerce en ligne à Coventry débrayeront et dresseront un piquet de grève à l'extérieur du centre. Amazon a déclaré que l'action syndicale de vendredi n'affecterait pas les clients. Des grèves et des manifestations sont également organisées dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Selon les syndicats, il s'agira de la plus grande journée d'action de l'histoire d'Amazon. Selon le GMB, plus de 1 000 travailleurs du site de Coventry seront en grève, ce qui en fera le 28e jour d'action dans le cadre du conflit. Une manifestation sera également organisée devant le siège britannique d'Amazon à Londres.

----------

Par Elizabeth Winter, rédactrice en chef adjointe d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.