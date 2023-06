Le directeur sortant d'Investec vend 883 215 GBP d'actions

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Investec PLC and Ltd - Société de services financiers basée à Sandton, Johannesburg - Le directeur exécutif Richard Wainwright vend 110 144 actions au prix de 4,59 livres sterling chacune lundi. Il vend également 81 567 actions le même jour au prix de 4,63 GBP chacune. La valeur totale est de 883 215 GBP. En mai, il a été annoncé que M. Wainwright quitterait ses fonctions lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 août.

----------

Informa PLC - Société d'édition et d'événements basée à Londres - Andy Ransom, directeur non exécutif, achète 13 730 actions au prix unitaire de 7,35 GBP le vendredi de la semaine dernière. La valeur totale de la transaction est de 100.916 GBP.

----------

BBGI Global Infrastructure - Investisseur en infrastructures basé au Luxembourg - Le directeur financier Michael Denny achète 38 000 actions à 1,34 GBP chacune pour un total de 51 072 GBP.

----------

Tullow Oil PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière axée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud - Roald Goethe, directeur non exécutif, achète 250 000 actions d'une valeur de 66 740 GBP en quatre tranches lundi. Il s'agit d'une tranche de 50.000 actions au prix de 27,36 pence chacune, d'une autre tranche de 50.000 actions au prix de 26,48 pence, de 50.000 actions au prix de 26,50 pence et de 100.000 actions au prix de 26,57 pence chacune.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.