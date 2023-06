BBTV Holdings Inc. est une société canadienne spécialisée dans les médias et la technologie. La société fournit des services de gestion, de distribution et de monétisation de contenu de bout en bout. Sa plateforme VISO s'appuie sur l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, le traitement des signaux numériques, la vision par ordinateur et le big data pour fournir des solutions complètes. Elle propose deux solutions : Base Solutions et Plus Solutions. Ses solutions de base comprennent des solutions de croissance de l'audience, d'engagement et de monétisation alimentées par des composants de sa plateforme VISO, y compris sa technologie et ses services connexes. Ses solutions Plus exploitent les possibilités de monétisation par la vente directe de publicité, la gestion de contenu, les applications de jeux mobiles et les licences de contenu, grâce aux composants de sa plateforme VISO. Ses Solutions Plus ont également une division de jetons non fongibles (NFT), pour aider à la vente de NFT basés sur le contenu des créateurs.

Secteur Logiciels