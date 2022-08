BBVA : Oddo remonte son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur BBVA, 'dans une large mesure pour des questions de valorisation compte tenu de l'absence de potentiel de surperformance du titre par rapport au secteur', Oddo BHF porte son objectif de cours de 5,9 à 6,3 euros.



Le bureau d'études rappelle la publication vendredi dernier d'un 'résultat net supérieur aux attentes (+72% par rapport au consensus), grâce à une meilleure copie sur les principaux postes du P&L', avec des objectifs financiers confirmés à moyen terme.



Oddo ajuste à la hausse ses anticipations de résultat net 2022/2024 de 8% en moyenne pour la banque espagnole 'notamment après une revue plus positive des perspectives de revenus (cf. environnement taux, momentum activité)'.



