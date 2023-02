BBVA : UBS relève son objectif de cours sur le titre

UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 8,4 E (contre 7,85 E) après l'annonce d'un bénéfice net de 6,42 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022 (+38% à taux de change courants, +39% en euros constants).



' Nous restons acheteurs de BBVA après le 4Q car les rendements élevés du titre sont valorisés de manière attractive et le capital a été renforcé. Les élections en Turquie sont le prochain grand catalyseur ' indique UBS.



Rappelons que le revenu net d'intérêts a grimpé à 19,15 milliards d'euros, en hausse de 35,8% en glissement annuel à changes constants. Le revenu brut a grimpé à 24,89 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 22,9% en glissement annuel.



En termes de rentabilité, la RCP (rentabilité des capitaux propres) atteint 14,6% et le ROTE 15,3% à fin décembre.



