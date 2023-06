BBVA et Bank of Cyprus lancent les premières obligations AT1 en euros depuis le sauvetage du Crédit Suisse

Les banques espagnoles BBVA et Bank of Cyprus ont rouvert le marché en émettant les premières obligations convertibles contingentes (CoCo) libellées en euros depuis le sauvetage du Crédit Suisse en mars, dans le but de restaurer la confiance dans les instruments de dette les plus risqués des banques.

La banque espagnole a déclaré qu'elle visait à lever entre 750 millions d'euros (810,08 millions de dollars) et 1 milliard d'euros avec cette émission.

Selon une note du chef de file consultée par Reuters, l'émission a déjà reçu des ordres d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros.

Le marché des obligations Additional Tier 1 (AT1), que les créanciers peuvent utiliser pour renforcer les réserves de capital Tier 1, a été gelé à la suite des faillites bancaires américaines et du sauvetage de Credit Suisse, qui a effacé ses obligations AT1 d'une valeur de 17 milliards de dollars.

Par ailleurs, Bank of Cyprus a également commencé à vendre mardi un AT1 de 220 millions d'euros, selon une note du chef de file consultée par Reuters. La dette - qui a attiré plus de 2,2 milliards d'euros d'ordres de la part des investisseurs - paiera un coupon de 11,875%, a ajouté le mémo.

Parallèlement, BBVA a déclaré mardi que son obligation AT1 avait une fenêtre de remboursement jusqu'au 21 décembre 2028. Son taux d'intérêt devrait se situer aux alentours de 8,75%.

Le créancier espagnol a déclaré que la nouvelle émission fournira la flexibilité nécessaire pour répondre aux options de remboursement des émissions AT1 précédentes, dont la plus ancienne est un CoCo de 1 milliard d'euros avec un coupon de 5,875% qui peut être remboursé le 24 septembre.

ING a déclaré dans une note mardi que la nouvelle émission de BBVA rendrait "très probable" le remboursement de l'obligation à 5,875% du créancier espagnol en septembre.

Le prix de l'obligation à 5,875 % a augmenté de plus d'un centime par rapport à l'euro mardi.

BBVA a refusé de commenter si elle appellera le CoCo de 1 milliard d'euros en septembre.

ING a également déclaré que si l'AT1 existant n'était pas remboursé en septembre, son coupon serait réinitialisé à +5,66% par rapport au taux de swap à cinq ans, ce qui n'est pas très éloigné des niveaux auxquels l'intérêt sur la nouvelle obligation est guidé.

Les banques vendent généralement ces obligations perpétuelles - connues sous le nom d'obligations AT1 - cinq ans avant qu'une option de remboursement ne soit déclenchée.

Le CoCo de BBVA a été souscrit par Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs et Natixis, a déclaré le créancier, dans ce qui serait la première obligation perpétuelle émise par BBVA depuis juillet 2020.

Cette émission fait partie du plan de financement du groupe pour cette année, puisqu'il s'agit de sa cinquième émission de dette en 2023.

(1 $ = 0,9258 euros) (Reportage de Jesús Aguado, Chiara Elisei et Yoruk Bahceli ; Rédaction de Louise Heavens et Ed Osmond)