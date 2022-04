BBVA : hausse de 73,9% du BPA ajusté au 1er trimestre

BBVA publie un résultat net récurrent de 1,6 MdE au titre du 1er trimestre, en hausse de 36,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT de la 2e banque espagnole ressort en hausse de 23,7%, à 3,5 MdsE.

BBVA publie un BPA ajusté de 0,24 euro, en hausse de 73,9%.



Onur Genç, directeur général de BBVA souligne 'l'amélioration notable' de la rentabilité (RTE) avec un retour de 15,9%, et de l'efficacité avec 40,7% de coûts par rapport aux revenus.



'Ces deux indicateurs, nous placent en tête par rapport à nos concurrents européens', explique-t-il.



Le responsable se réjouit aussi de l'arrivée de 2,4 millions de nouveaux clients ce trimestre.



'Ces résultats nous permettent d'être optimistes pour 2022 et renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2024', conclut le responsable.



