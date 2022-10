L'espagnol BBVA augmente son objectif de financement durable de 50 % pour atteindre 300 milliards d'euros

Cette décision intervient dans un contexte de crise mondiale des marchés de l'énergie et de pression croissante sur les institutions financières pour qu'elles cessent de financer les industries des combustibles fossiles. La semaine dernière, BBVA a déclaré qu'elle travaillerait avec les clients du secteur pétrolier et gazier dans son portefeuille de crédit dans le but de réduire leurs émissions mondiales de carbone de 30 % d'ici 2030.

"Le moment actuel exige que nous redoublions tous nos efforts pour soutenir les énergies propres et lutter contre le changement climatique et les inégalités", a déclaré M. Torres en marge d'une réunion annuelle de l'Institut de la finance internationale à Washington.

En 2018, BBVA, l'une des plus grandes a annoncé son premier objectif de financement durable de 100 milliards d'euros, qui a été doublé trois ans plus tard à 200 milliards d'euros.

Entre janvier 2018 et juin 2022, BBVA a atteint un total de 112 milliards d'euros dans ce type de financement, dont 77% liés à l'action climatique et 23% à la croissance inclusive, précise-t-elle.

Par segments, 65% proviennent des opérations de banque d'affaires et d'investissement pour les grands clients, suivies des entreprises et du financement de détail.

(1 $ = 1,0305 euros)