La Banque d'Espagne exhorte les créanciers à préserver leur capital face aux risques croissants.

Par Jesús Aguado

La banque centrale a déclaré que les risques pour la stabilité financière avaient augmenté depuis son dernier rapport sur la question en avril.

Bien que la hausse des taux d'intérêt devrait stimuler les marges financières des banques à court terme, les autorités de surveillance financière ont récemment mis en garde contre les risques découlant de la guerre en Ukraine, à un moment où la récession menace en Europe.

"Tout ceci recommande une politique prudente de provisionnement et de planification des capitaux, permettant d'utiliser une augmentation à court terme des bénéfices pour accroître la résilience du secteur", a-t-elle déclaré dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.

La banque centrale s'attend à ce que l'inflation élevée en Espagne exerce une pression supplémentaire sur les perspectives économiques au cours des prochains trimestres, après avoir récemment réduit ses prévisions de croissance pour 2023 à 1,4 %.

Bien que les banques espagnoles, dont Santander et BBVA, aient déclaré des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, les bénéfices ont été assombris par des provisions plus importantes.

La Banque centrale européenne a également recommandé la prudence et son principal superviseur, Andrea Enria, a semblé mettre un terme à la saison des grands rachats d'actions par les banques à mesure que l'économie s'affaiblit.

Les créanciers espagnols ont augmenté la rémunération de leurs actionnaires par le biais de versements plus élevés, en moyenne de 40 à 60 %, de rachats d'actions ou d'une combinaison des deux.

"Les ratios de distribution des institutions espagnoles ne sont pas excessifs et se situent dans la moyenne ou en dessous de ceux des systèmes bancaires internationaux, mais la recommandation d'être prudent est toujours d'actualité", a déclaré Angel Estrada, responsable de la stabilité financière à la banque centrale, lors d'un point presse.

La Banque d'Espagne a également déclaré qu'une récente proposition de taxe bancaire nuirait à la rentabilité des banques et à la génération de capital au cours des deux prochaines années, conformément à l'avis non contraignant de la BCE.