Les banques espagnoles pèsent l'impact de la taxe exceptionnelle et envisagent une contestation judiciaire

BBVA et Caixabank ont déclaré vendredi qu'elles examinaient l'impact potentiel d'une proposition de taxe sur les banques en Espagne et qu'elles envisageaient d'engager une action en justice pour contester cette mesure.

La coalition de gauche au pouvoir en Espagne a présenté jeudi au Parlement un projet de loi visant à créer une taxe temporaire sur les banques et les grandes entreprises du secteur de l'énergie, dans le but de lever 7 milliards d'euros (7 milliards de dollars) d'ici 2024 pour financer des mesures visant à atténuer les pressions du coût de la vie.

La taxe, dont les plans ont été exposés pour la première fois le 12 juillet, comprendrait un prélèvement de 1,2 % sur les ventes des grandes entreprises énergétiques espagnoles et une charge de 4,8 % sur les revenus d'intérêts nets et les commissions nettes des banques, selon le texte de la proposition.

"Nous avons la possibilité d'explorer toutes les alternatives, y compris les angles juridiques sur ce sujet, mais nous devons d'abord voir les détails finaux de la proposition", a déclaré vendredi Onur Genc, directeur général de BBVA, interrogé sur le projet de loi.

Jeudi, le PDG de Repsol, Josu Jon Imaz, a déclaré qu'il était convaincu que la réglementation protégerait son entreprise de l'impact de la mesure.

Toute contestation juridique potentielle de l'ensemble du secteur bancaire contre le gouvernement constituerait une démarche juridique sans précédent. Les détails techniques du plan sont encore en cours de discussion et le projet de proposition fiscale doit être débattu au parlement où des changements pourraient être introduits.

Vendredi, le directeur général de Caixabank, Gonzalo Gortazar, a également déclaré que la banque garderait toutes "les options sur la table comme toute autre entité", lorsqu'on lui a demandé si la banque engagerait une action en justice contre le gouvernement espagnol.

La taxe sur les banques - dont le revenu net d'intérêt est une mesure des gains sur les prêts moins les coûts des dépôts - devrait rapporter 3 milliards d'euros entre 2023 et 2024, selon la proposition.

M. Gortazar a estimé que la taxe pourrait avoir un impact initial sur Caixabank de 400 à 450 millions d'euros, mesuré par rapport aux revenus nets d'intérêts et aux commissions nettes prévus pour 2022. Genc, de BBVA, s'attendait à un impact d'environ 250 millions d'euros.

Les deux dirigeants ont déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact total de la taxe, qui, selon eux, nuirait aux prêts et à la croissance économique, et affecterait également la concurrence puisque les petits créanciers ne seraient pas touchés par cette taxe.

"Ce n'est pas bon pour l'Espagne, cela entraînera moins d'investissements, moins de financements et moins de croissance", a déclaré M. Genc.

Gortazar et Genc ont également déclaré que l'augmentation des coûts d'emprunt ne devrait pas être considérée comme des gains extraordinaires puisque les taux d'intérêt négatifs pèsent sur les banques depuis plusieurs années.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré vendredi que le fait que les banquiers "se plaignaient montrait que nous allions dans la bonne direction."

Des réunions entre le ministère du Budget et les banques et les entreprises énergétiques avaient également lieu vendredi pour présenter les détails de la taxe, ont confirmé le Genc et une source gouvernementale.

Le gouverneur de la Banque d'Espagne, Pablo Hernandez de Cos, a suggéré cette semaine que la BCE pourrait émettre un avis négatif sur la taxe.