Le PDG de Sabadell, César González-Bueno, était à Londres jeudi pour rencontrer des analystes afin de défendre le succès de sa banque lorsque la nouvelle est tombée que son rival BBVA devenait hostile avec son offre de rachat de 12,23 milliards d'euros (13,2 milliards de dollars).

Cette décision surprise - la première offre publique d'achat hostile d'une banque en Espagne depuis les années 1980 - oppose les mêmes dirigeants de longue date des banques qui ont essayé et échoué à négocier un accord entre les deuxième et quatrième plus grandes banques espagnoles en 2020.

Après une nouvelle approche le mois dernier, le président de BBVA Carlos Torres a donné à son homologue de Sabadell, Josep Oliu, un message clair dans une lettre du 5 mai : il n'y aurait pas d'amélioration de son offre sur l'ensemble des actions.

Sabadell a pris l'initiative inhabituelle de publier cette missive après que son conseil d'administration ait rejeté l'accord, laissant les analystes perplexes quant à la prochaine action de BBVA.

Trois banquiers madrilènes, qui ont travaillé avec les deux prêteurs et ont parlé sous le couvert de l'anonymat, se sont déclarés "stupéfaits" par l'agressivité de la décision de se montrer hostile si tôt.

"Il est très rare que l'on se montre hostile dans le cadre d'une transaction nationale [d'institution financière]", a déclaré la société de conseil MKP Advisors, basée à Londres, dans une note. "Mais on a toujours eu l'impression, ces derniers jours, que BBVA aurait pu préparer cette opération.

Sabadell et BBVA ont refusé de faire des commentaires.

L'annonce de BBVA a déclenché l'opposition immédiate du gouvernement de Madrid.

Le ministre espagnol de l'économie, Carlos Cuerpo, a déclaré que son gouvernement s'opposait à cette prise de contrôle hostile parce qu'elle aurait des effets potentiellement néfastes sur le système financier espagnol.

Carles Puigdemont, du parti séparatiste Junts, candidat à la présidence de la Catalogne - la riche région d'Espagne où Sabadell est installée depuis 1881 - a déclaré que le rachat devait être stoppé.

S'adressant aux journalistes jeudi, alors que les actions de BBVA chutaient de 6 %, M. Torres semblait imperturbable. Si le fait d'être hostile nuit à la réputation de BBVA, alors "qu'il en soit ainsi", a-t-il déclaré.

Torres, un vétéran de 16 ans de BBVA et président depuis 2018, a lorgné sur Sabadell depuis l'échec de la tentative de 2020.

Mais il doutait qu'Oliu accepte de vendre une banque que le Catalan de 75 ans dirige depuis 1999, selon deux banquiers familiers avec la pensée de Torres.

M. Torres a déclaré jeudi qu'il avait rencontré M. Oliu à la mi-avril et qu'il se préparait à détailler les conditions de la fusion proposée le 30 avril avant que la nouvelle de la reprise ne soit divulguée dans les médias, ce qui a fait échouer la réunion et lui a forcé la main.

Depuis les négociations sur le rachat en 2020, les actions de Sabadell ont été multipliées par cinq, tandis que celles de BBVA ont gagné plus de 160 %.

Les analystes ont déclaré que la capacité de BBVA à offrir davantage tout en réalisant des économies suffisantes était limitée.

JAMAIS FACILE

Torres et le PDG Onur Gen, également en poste depuis 2018, ont mené une poussée de croissance chez BBVA en pariant gros sur le Mexique et la Turquie. La capitalisation boursière de la banque s'est récemment rapprochée de son rival de longue date, Santander, une banque dont les actifs sont nettement plus importants.

Mais les analystes et les investisseurs ont commencé à dénoncer une dépendance excessive à l'égard du Mexique, où les affaires ont explosé, et l'attrait de l'Espagne, où des taux d'intérêt plus élevés ont gonflé les coffres des banques.

Il n'a jamais été facile de conclure des accords bancaires européens, la politique entravant souvent les progrès, même si les autorités de surveillance de la Banque centrale européenne ont encouragé une plus grande consolidation dans le secteur fragmenté de l'Europe.

La proposition laisse Sabadell, qui a fait appel à Goldman Sachs et Morgan Stanley en tant que conseillers, avec des options limitées.

Les analystes de Berenberg se sont dits rassurés par les commentaires de M. Torres, qui a déclaré qu'il ne voyait pas d'obstacles à l'opération du point de vue de la surveillance et que l'opposition politique serait de courte durée.

"Il (Torres) pense que la transaction crée une banque qui peut mieux soutenir la société et qu'il est logique pour l'Espagne en tant que pays (d'avoir des banques plus fortes)", ont-ils déclaré.

Le PDG de Sabadell - en poste depuis peu après l'échec des négociations pour 2020 - et le directeur financier de la banque ont annulé leurs réunions à Londres jeudi et sont rentrés précipitamment à Madrid, ont déclaré deux sources proches du dossier.

M. Torres et son équipe vont maintenant chercher à persuader les régulateurs des mérites de l'opération, ce qui, selon la banque, pourrait prendre six mois, avant de s'adresser officiellement aux actionnaires.

(1 dollar = 0,9281 euro) (Reportage complémentaire d'Emma Pinedo et de Charlie Devereux à Madrid. Rédaction : Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction : Elisa Martinuzzi et Jane Merriman)