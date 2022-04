Temenos: contrat avec une filiale de BBVA pour l'Allemagne et les Pays-Bas

Genève (awp) - Temenos a décroché un contrat avec Garanti BBVA International (GBI), filiale du groupe bancaire espagnol BBVA. Le développeur genevois de logiciels bancaires va fournir sa solution d'informatique à distance (cloud) pour l'enregistrement des clients en Allemagne et aux Pays-Bas, indique-t-il mercredi.

Fondé en 1990 et basé à Amsterdam, GBI est spécialisé dans le financement du négoce, dans la banque commerciale et les marchés des capitaux. L'établissement néerlandais s'adresse à une clientèle professionnelle, mais propose également des prestations de banque de détail aux particuliers en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le montant du contrat n'est pas précisé.

