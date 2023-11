BBX Minerals Limited a approuvé, lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 27 novembre 2023, l'élection d'un nouveau directeur, Andrew Reid. Andrew Reid a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des ressources, dont 20 ans d'expertise dans la gestion des mines, la géologie et l'ingénierie minière, se concentrant sur les mines à ciel ouvert et les mines souterraines à filons étroits. M. Reid est actuellement directeur général d'Augustus Minerals et était auparavant directeur de l'exploitation chez Hastings Ltd., qui développe le projet de terres rares de Yangibana, avant d'occuper des postes de directeur de l'exploitation chez Finders Resources et BCM International.

M. Reid a travaillé pendant 15 ans en Afrique et a notamment fait partie des équipes opérationnelles chargées de développer les mines d'uranium de Paladin Energy en Namibie et au Malawi. M. Reid a été directeur général de l'importante mine polymétallique de Kevitsa (entre 2011 et 2014) dans l'Arctique, dont il a assuré la construction, la mise en service et l'exploitation. M. Reid est titulaire d'une licence en géologie, d'un diplôme de troisième cycle en ingénierie minière et d'un MSC en économie minérale.

La société reconnaît également les services de M. Greg van Staveren, qui cessera d'être administrateur de la société.