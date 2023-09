BC Moly Ltd. est une société canadienne en phase d'exploration. La société se consacre à l'exploration et au développement de ressources minérales. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, celui de l'exploration minière au Canada. La société détient une participation de 100 % dans la propriété de molybdène Storie (la propriété Storie). La propriété Storie est située à environ 6 km au sud-ouest du camp minier historique de Cassiar, en Colombie-Britannique, à environ 15 km à l'ouest de l'autoroute 37 qui relie Watson Lake, au Yukon, au nord, et Dease Lake et Stewart, en Colombie-Britannique, au sud. La société se concentre sur la recherche de nouvelles opportunités commerciales.

Secteur Métaux et minéraux précieux