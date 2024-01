BC Moly Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023

BC Moly Ltd. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,00148 million CAD, contre 0,05689 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,01 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 0,01 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an.

Pour le semestre, le bénéfice net a été de 0,004588 million de dollars canadiens, contre une perte nette de 0,078441 million de dollars canadiens il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 0,01 CAD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,01 CAD il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,01 CAD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,01 CAD il y a un an.