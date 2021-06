Exclusif : ICAP va lancer une plateforme d'échange de crypto-monnaies avec Fidelity et Standard Chartered.

Les investisseurs institutionnels se sont rapprochés du secteur des crypto-monnaies cette année et la plateforme, dont le lancement est prévu au second semestre, leur permettra dans un premier temps de négocier des bitcoins, l'éther, deuxième jeton le plus important, devant être ajouté ultérieurement.

TP ICAP, ainsi que Fidelity Digital Assets et Zodia Custody, lancés par la branche de capital-risque de Standard Chartered et Northern Trust en décembre, cherchent à rendre le trading de crypto-monnaies similaire à celui des actifs traditionnels comme les actions, les obligations et les devises.

La plateforme offrira une infrastructure post-négociation avec un réseau de dépositaires d'actifs numériques, a indiqué le consortium dans un communiqué, ainsi qu'une exécution et un règlement séparés, ce qui est largement considéré comme la clé d'une plus grande participation des grands investisseurs peu enclins au risque sur le marché émergent des crypto-monnaies.

À l'heure actuelle, les services d'exécution et de conservation des crypto-monnaies sont généralement regroupés en un seul lieu, ce qui accroît les risques de crédit. Flow Traders, basé à Amsterdam, fournira la liquidité à la plateforme.

TP ICAP a élargi son empreinte sur les marchés financiers mondiaux en offrant de nouveaux services de données et d'analyse et en déployant de nouveaux produits.

Les fonds cryptographiques dédiés ont enregistré des flux record cette année, mais les grandes banques qui offrent un accès doivent trouver un équilibre entre l'intérêt croissant, les problèmes de conformité associés depuis longtemps au secteur des crypto-monnaies et l'attention croissante des régulateurs.

Cette initiative constitue néanmoins le dernier soutien en date du secteur par Standard Chartered, dont l'unité de capital-risque a déclaré au début du mois qu'elle allait mettre en place une plateforme distincte de courtage et d'échange de crypto-monnaies en Grande-Bretagne et en Europe, avec le BC Technology Group de Hong Kong.

"L'intérêt des investisseurs pour cette nouvelle classe d'actifs a explosé de manière spectaculaire au cours des six à huit derniers mois", a déclaré à Reuters Duncan Trenholme, coresponsable des actifs numériques chez ICAP. "Dans la plupart de nos conversations avec les clients, ils veulent une séparation des rôles de garde et des capacités d'exécution, ce qui est à l'opposé des modèles qui existent actuellement."

TP ICAP a lancé des contrats à terme et des options sur bitcoin sur le CME en 2019 et prévoit maintenant de lancer d'autres produits dérivés, notamment des swaps de rendement total et des contrats à terme non livrables.

La plateforme attend l'approbation du régulateur financier britannique. Ni Standard Chartered ni Fidelity Investments n'ont investi dans la plateforme, a précisé ICAP.