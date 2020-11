Hong Kong veut réglementer les plateformes de négociation de devises cryptographiques - SFC 0 03/11/2020 | 04:35 Envoyer par e-mail :

HONG KONG - Hong Kong va réglementer toutes les plateformes de négociation de cryptocurrences opérant dans le centre financier, a déclaré mardi le service de surveillance des marchés de la ville, en modifiant son approche précédente d'"opt in".

Les régulateurs financiers du monde entier sont encore en train d'évaluer s'ils doivent réglementer l'industrie de la cryptoconnaissance et comment ils doivent le faire. La protection des investisseurs et la prévention du blanchiment d'argent sont des préoccupations particulières D'autres centres financiers en Asie, tels que le Japon et Singapour, ont des régimes d'autorisation qui exigent que toutes les plateformes de négociation de devises cryptographiques soient réglementées En revanche, si la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a lancé l'année dernière un cadre réglementaire spécifique pour les plateformes de négociation de devises cryptographiques, celui-ci a été limité aux plateformes qui négociaient un actif officiellement classé comme une valeur mobilière ou un contrat à terme, et pas seulement des jetons comme le bitcoin "Il s'agit d'une limitation importante, car dans le cadre législatif actuel, si un opérateur de plate-forme est vraiment déterminé à opérer en dehors du radar réglementaire, il peut le faire simplement en s'assurant que ses actifs cryptés négociés ne sont pas dans la définition légale d'une valeur", a déclaré Ashley Alder, directeur général de la SFC, dans un discours mardi En conséquence, le gouvernement de Hong Kong va proposer aujourd'hui un nouveau régime d'autorisation dans le cadre de sa législation contre le blanchiment d'argent, exigeant que toutes les plateformes de négociation de devises cryptographiques qui y opèrent, ou qui ciblent les investisseurs de la ville, demandent une autorisation à la SFC, a déclaré M. Alder Des dizaines de bourses de cryptocourrier opèrent à Hong Kong, y compris certaines des plus grandes du monde, bien que beaucoup aient choisi de ne pas demander de licence dans le cadre du régime actuel La SFC n'a délivré de licence complète à aucune bourse, mais a accepté en principe de délivrer une licence à la société de cryptologie monétaire OSL Digital Securities, une unité du groupe BC soutenu par Fidelity, a déclaré OSL en août © Zonebourse.com 2020

